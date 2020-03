Hidroxicloroquina y Remdesivir, fármacos para combatir coronavirus

Dos fármacos podrían ser efectivos para combatir al nuevo coronavirus Covid-19: Hidroxicloroquina y Remdesivir. En conferencia de prensa para informar sobre los últimos datos del virus en México, el doctor Gustavo Reyes Terán informó que el segundo fármaco no se encuentra disponible en el país, aunque el primero -Hidroxicloroquina- es de uso común para otros males.

El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), indicó que la Hidroxicloroquina es "un medicamento que se ha utilizado durante muchísimos años para el paludismo o para tratar enfermedades autoinmunes, se da en Lupus por ejemplo".

Asegura que "se ha demostrado la seguridad de su empleo y eso da seguridad también para que pueda ser utilizado en un ensayo clínico en la población mexicana, y se está utilizando también en otros países también para lo mismo".

No obstante, el segundo medicamento (Remdesivir) no se encuentra en México, ya que "la industria farmacéutica que lo produce está siendo muy solicitada para hacer estos cien ensayos clínicos en el mundo que se están conduciendo en algunos países".

Hasta el momento se han reportado 21 casos sospechosos de coronavirus en el país y cinco positivos. Uno ya fue dado de alta este lunes, aunque el paciente (el hombre de 35 años contagiado en Italia) continuará aislado en su domicilio.