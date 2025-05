Hogar inteligente, ¿seguro?

Empecé mi (ahora) hogar inteligente con un multicontacto al que le conecté un foco ornamental y un ventilador; me parecía una maravilla encender o apagar gadgets con un solo toque desde el smartphone, incluso de forma remota.

En ese momento, no era consciente de los riesgos de seguridad que se abrían al enlazar los distintos equipos al wifi. En la actualidad, muchas personas tampoco lo son.

De acuerdo con especialistas, el descuido en un hogar inteligente comienza al no contar con una red inalámbrica protegida contra ciberataques y en la configuración misma de los productos.

"¿O por qué una cámara de seguridad debería tener acceso a mis contactos?", es la pregunta que se hace María Isabel Manjarrez, parte del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Así como va creciendo el uso de dispositivos inteligentes, agrega, "también deberíamos ser conscientes de que conllevan más puertas de entrada a nuestra conexión", advierte.

Lo que debes saber sobre un hogar inteligente

Bajo la idea de que el hogar inteligente ya es una red entera, Manjarrez invita a reflexionar qué tanto "poder" se le otorga a cada equipo, especialmente con lo concerniente a los permisos.

Argumenta que así como el hogar inteligente permite controlar distintos aspectos, el compromiso de las personas debería ser monitorearlo de manera recurrente, desde cambiar contraseñas hasta desconectar equipos que no se reconocen.

En uno de sus reportes más recientes, Kaspersky indica que el 55% de los mexicanos cuenta con un producto inteligente conectado a su hogar. El problema es que casi tres de cada 10 se preocupa por su seguridad.

Con relación a los ataques que han sufrido los mexicanos mediante este tipo de electrónicos, Manjarrez expresa que el porcentaje no es alto: 4%; sin embargo, sí se han traducido en problemas como filtración de información personal o exposición de datos de acceso a cuentas.

Si bien la especialista no se aventura a decir cómo podría modificarse este porcentaje, no tiene duda en que puede aumentar de forma considerable, especialmente por los pronósticos de adopción de esta tecnología y por el descuido de los usuarios con la misma.

¡Protege tu hogar inteligente!

Ricardo González, gerente de Producto de TP-Link para México, propone como punto de partida que los equipos que conforman al hogar inteligente, sin excepción, se encuentren en un segmento especial de la red inalámbrica.

Un router adicional al módem para un departamento o un sistema mesh para una casa con varias habitaciones o pisos son dos de las soluciones que enumera González.

Además, "es habitual que no protejamos nuestro celular, pero hacemos todo por medio de él. El teléfono es parte clave del ecosistema del hogar inteligente", subraya Manjarrez.

En ese sentido, aconseja que al móvil se le instale un antivirus; algunos ofrecen protección contra filtración de datos en tiempo real y una VPN para una conexión más segura.

La investigadora añade que "la seguridad física de los dispositivos inteligentes es otro punto a considerar". Eso quiere decir, por ejemplo, que los consumidores deben tener la certeza de que un tercero no podrá desconectar una cámara exterior.

No reciclar contraseñas, no usar correos institucionales o laborales para la creación de perfiles, mantener actualizados todos los gadgets, descargar las apps oficiales de cada aparato y desactivar funciones no necesarias son otras de las buenas prácticas que enlista la experta.

Con relación a los asistentes de voz, González sí recomienda activarlos, claro, ya bajo la idea de que el 'smart home' está bien protegido. En su opinión, son uno de los mejores elementos para unir los aparatos.

Si bien los especialistas no dudan de las bondades de las tecnologías conectadas en el hogar, invitan a ser más críticos sobre si vale la pena añadir cierto modelo o si se está blindando de manera adecuada cada componente.

Concluyen que la tarea de supervisión debe ser constante, es decir, no termina al momento de finalizar la configuración. Más bien, es aquí cuando apenas comienza.