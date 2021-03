Hombres están produciendo menos espermatozoides: epidemióloga

Un estudio realizado en 2017 por la epidemióloga Shanna Swan advertía una reducción en la cantidad de espermatozoides que eran producidos por los hombres; sin embargo, en su más reciente libro, la experta advierte que esto incluso podría poner en jaque la existencia humana.

La experta del centro médico Mount Sinai, junto a Stacey Colino, ha publicado hace unos días "Count Down", en el que trata de ahondar cómo es que el mundo moderno "está amenazando el conteo de espermatozoides, alterando el desarrollo reproductivo masculino y femenino y poniendo en peligro el futuro de la raza humana", como indica la publicación.

Este ejemplar es publicado por la editorial Simon & Schuster, la cual recordó que del trabajo realizado hace cuatro años se descubrió que en los últimos 40 años se han reducido en más del 50 por ciento los niveles de espermatozoides en los hombres en países occidentales.

"No tenemos muchos datos de hombres de países no occidentales, así que no podemos sacar conclusiones sobre esa parte del mundo", comentó la experta en julio de 2017, cuando se cumplió el 25 aniversario del primer estudio en torno al declive de esta célula reproductiva.

"Sea lo que sea que está sucediendo, no es pasajero y no está desapareciendo. Cuando observamos los datos de los últimos cinco o 10 años, no vemos que este declive se haya estabilizado", dijo la experta en esa ocasión.

Espermatozoides en riesgo, ¿para 2045?

Recientemente, Swan comparó una crisis de fertilidad con un problema global comparable al cambio climático, amenazando a la existencia humana.

Es así que la epidemióloga comenta en su libro que el conteo de espermatozoides en los hombres podría llegar a cero en 2045.

Uno de los motivos por los cuales se ve afectada la producción de las células reproductivas masculinas es por el estilo de vida moderno, en el cual los productos que se consumen tienen diversos químicos, tales como ftalatos y el bisfenol A, este último el causante de daños hormonales.

Aunado a lo anterior, otros factores como la obesidad, así como las enfermedades relacionadas con una alimentación alta en grasas, y el consumo de sustancias nocivas como el tabaco, el alcohol y algunas drogas, también afectan a la generación de espermatozoides.

"Nuestro desarrollo sexual está cambiando de manera más amplia, tanto para hombres como para mujeres e incluso para otras especies, y que el mundo moderno está en camino de convertirse en infértil", se lee en la descripción de "Count Down", de la epidemióloga Shanna Swan.

Respecto a este tomo, Ruthann Rudel, directora de investigación del Silent Spring Institute, ha calificado que se trata de un libro esencial para este momento y debería acercarse a los jóvenes para que estos conozcan la forma de preservar su fertilidad.