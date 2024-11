India multa a WhatsApp por vulnerar privacidad de usuarios

La Comisión de Competencia de la India (CCI) ha impuesto a Meta una prohibición de cinco años de utilizar información recopilada de sus usuarios de WhatsApp para ayudar con publicidad en sus otras plataformas como Instagram y Facebook. Además, multó a la compañía por más de 25.4 millones de dólares por restricciones antimonopolio relacionadas con la política de privacidad de la aplicación de mensajería.

De acuerdo con el comunicado emitido por el CCI, en enero de 2021 WhatsApp notificó a los usuarios sobre actualizaciones en los términos y condiciones del servicio en las políticas de privacidad. Con este cambio, los usuarios se veían forzados a aceptar las condiciones que implicaban compartir con el resto de compañías de Meta su privacidad para seguir usando WhatsApp.

Para la comisión, que Meta obligara a sus usuarios a estar de acuerdo con esta condición para continuar empleando la aplicación es "injusto" y "desleal", por lo que aplicó una prohibición hacia la compañía de utilizar la información de las personas durante un periodo de cinco años. Posterior a ese lapso, WhatsApp no podrá forzar a sus usuarios a compartir su información para seguir utilizando el servicio de mensajería.

"El intercambio de datos de usuarios recopilados en WhatsApp con otras empresas de Meta para fines distintos a la prestación del servicio WhatsApp no será una condición para que los usuarios accedan al servicio de mensajería en India", expresó la CCI en su comunicado.

Meta busca apelación sobre la decisión de la CCI

Por otro lado, Meta Platforms busca ir en contra de la orden de la Comisión de Competencia de la India que restringe a la compañía tecnológica de compartir datos de los usuarios.

De acuerdo con Meta, la actualización de 2021 no cambió la privacidad de los mensajes personales de las personas.

"También nos aseguramos de que nadie pierda su cuenta ni la funcionalidad del servicio WhatsApp debido a esta actualización", expresó la compañía. La empresa no está de acuerdo con la decisión de CCI y planea apelarla.