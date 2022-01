Inmunocomprometidos, cuando la variante ómicron no es "leve"

El sistema inmune debilitado es una condición que aqueja a miles de personas por diversos motivos, sin embargo, desde el surgimiento del Covid-19, ha llamado la atención el riesgo que implica que la contraigan personas inmunocomprometidas, ya que se ha comprobado que son uno de los grupos de la población que cuenta con más riesgos de atravesar una enfermedad grave o ser hospitalizados, sin importar que la infección sea propiciada por ómicron, la variante que -según estudios preliminares- produce molestias leves, semejantes a la de una gripe, pero ¿cuáles son los factores que producen debilitamiento en el sistema inmune?

Cuando una persona cuenta con un sistema inmunodeprimido ya no sólo está más expuesta a atravesar complicaciones por Covid-19, sino que ocurre un mayor riesgo de padecer enfermedades e infecciones de forma grave. Por ello, es imprescindible que se tengan medidas de protección puntuales para evitar, lo más posible, contraer el virus.

Esta condición que debilita el sistema inmune es provocada por distintos tipos de supresión inmunológica, de acuerdo con David Porter, director de terapia celular de la Universidad de Pennsylvania. "Si bien aún no sabemos lo suficiente, sabemos que estos pacientes realmente necesitan pecar de precavidos debido a los riesgos", advirtió.

Para el trasplantista, la forma en que funciona el sistema inmune es muy parecido a lo que ocurre con un ejército que tiene como misión proteger su territorio de la invasión de agentes invasores, como los virus y bacterias. De la misma manera, se encarga de atacar los efectos dañinos que el propio cuerpo puede generar, como la aparición de tejido cancerígeno. Sin embargo, cuando este ejercito comienza a debilitarse, porque sus defensas comienzan a disminuir, se ve imposibilitado de proteger al cuerpo humano de las enfermedades que le aquejen.

De acuerdo con Porter, hay personas que cuentan con deficiencias en el sistema inmune que pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de los factores que hayan generado que esta condición se desencadenara, las que ha clasifica en cinco:

Enfermedades crónicas

Una enfermedad crónica se caracteriza por desencadenar un problema de salud a largo plazo, de progresión lenta y que, en la mayoría de casos, no tiene cura. Este tipo de afecciones destruyen a las células inmunitarias, lo que vulnera al cuerpo humano de a atravesar efectos más graves por otras enfermedades, pese a que se traten de infecciones o problemas leves, con mayores molestias, en comparación de las personas que no padecen esta condición.

Algunas de las enfermedades crónicas que más aquejan a la población son el VIH-SIDA, el Lupus, la artritis reumatoide y la diabetes. De acuerdo con el experto, hasta los pacientes con diabetes que cuentan con tratamientos tempranos que controlan la enfermedad están en riesgo de pasar el Covid-19 de forma severa.

"Incluso los diabéticos bien controlados están inmunocomprometidos hasta cierto punto", coincidió Mark Schutta, endocrinólogo y director médico del Penn Rodebaugh Diabetes Center, "el simple hecho de tener una infección también puede elevar los niveles de azúcar en la sangre y dar lugar a infecciones adicionales. Y la inmunidad puede verse interrumpida por niveles altos de azúcar en la sangre. Es un problema circular", explicó.

Otro de los problemas de salud que podría poner en riesgo a una persona con Covid-19 es el asma, pues genera una reacción exagerada, A su vez, la leucemia o el linfoma también son enfermedades del sistema inmunitario que afectan, específicamente, a los glóbulos blancos, esenciales para combatir a las infecciones que contraer el cuerpo humano.

Tratamientos médicos

Los tratamientos que combaten a los diversos cánceres debilitan al sistema inmune, pues se encargan de destruir a las células cancerosas, lo que inmunodeprime a quienes pasan por esta clase de intervenciones médicas. Este proceso podría resultar, hasta cierto grado, contraproducente, ya que coloca al paciente en una posición en la que está más propenso a contraer el Covid-19 y experimente síntomas graves.

Los fármacos que se usan con más frecuente son los corticosteroides y medicamentos antirreumáticos administrados a largo plazo.

"Dado que el propio sistema inmunitario del paciente se acelera y ataca varias partes del cuerpo, los tratamientos para las enfermedades autoinmunes suelen ser medicamentos diseñados para debilitar el sistema inmunitario", puntualizó Porter.

Trasplante de órganos o médula ósea

De acuerdo con los expertos, las personas que reciben un trasplante están más propensas a padecer el Covid.19 grave, luego de las primeras semanas de la intervención. Esto se debe a que, durante el proceso quirúrgico, pierden considerables niveles de glóbulos blancos.

Tras de un trasplante, además, la o el paciente debe de tratarse con medicamentos, encargados de suprimir al sistema inmune. Estos tipos de medicamentos, también conocidos como medicamentos antirrechazo e inmunosupresores. Dichos tratamientos son recetados con el objeto de que el cuerpo acepte a las nuevas células y evitan, además, que los tejidos sean amenazados por no ser identificados por su sistema.

Edad

De acuerdo con los expertos, las personas desarrollan condiciones subyacentes o problemas médicos a medida que envejecen y su sistema inmunológico deja de responder, de la forma en que debería, a las infecciones porque no funciona tan bien como el de una persona más joven. Por ello, padecen la gripe o el Covid-19 con más complicaciones que otros grupos etarios.

Fumar

El Covid-19 es una enfermedad inflamatoria con efectos respiratorios, lo que significa que ataca la nariz, la garganta y los pulmones, además de otros órganos. Fumar daña los pulmones, por lo que es posible que quienes llevan a cabo esta práctica no tengan suficiente tejido pulmonar sano para resistir el impacto del SARS-CoV-2.

"Las personas que fuman tienden a enfermarse más debido a las infecciones", señaló Porter. "Puede ser que fumar afecte la capacidad del sistema inmunitario para responder adecuadamente", advirtió.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han comprobado que las condiciones, desencadenadas por sistemas inmunes debilitados, generaron la mayoría de hospitalizaciones por Covid-19 desde que inició la pandemia:

La mitad de los pacientes de Covid-19 con diabetes necesitaron hospitalización.

El 78% de los pacientes en cuidados intensivos tenían al menos un problema de salud subyacente.

El 71% de los que necesitaban hospitalización por Covid-19 (pero no cuidados intensivos) tenían al menos un problema de salud subyacente.

A la postre, los especialistas continúan afirmando que las personas con sistemas inmunes débiles tienen más posibilidades de no contar con la respuesta inmunológica necesaria para combatir al Covid.19 en sus etapas iniciales. Por lo que consideraron imprescindible que sean unas de las poblaciones que obtengan, cuantos antes, las dosis de refuerzo de las vacunas disponibles, y que eviten lugares de concurrencia, así como recomendaron el uso de doble cubrebocas para evitar contagios.