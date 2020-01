Instagram elimina el botón IGTV

En 2018 Instagram lanzó IGTV una herramienta a través de la cual los usuarios podían compartir videos con duración desde 15 segundos hasta una hora pero, al parecer no tuvo el éxito deseado y el botón de acceso directo desaparecerá de la plataforma.

Instagram añadió esta función en un momento en que la popularidad de los videos verticales en redes sociales estaba creciendo. Sin embargo no logró capturar la atención y quitarle atención a TikTok que no ha parado de registrar descargas.

Algunos medios internacionales señalan que una de las razones por lo que Instagram TV no ha logrado el éxito deseado es que, a diferencia de otras plataformas como YouTube, no cuenta con un programa para que los creadores moneticen sus contenido, únicamente algunos llegan a recibir un apoyo para los costos de producción.

Pero hay que aclarar que la herramienta no desaparecerá por completo, únicamente van a eliminar el ícono IGTV en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio en la aplicación.

Y es que, de acuerdo con Instagram, las personas sí están encontrando contenido atractivo en IGTV a través de avances en Feed, el canal IGTV en Explore, los perfiles de los creadores y la aplicación independiente, por lo que mantendrá la plataforma.

Voceros de la compañía afirmaron que han aprendido lo que los usuarios quieren de su red social y así fue como descubrieron que no hace falta un botón IGTV por separado para ver videos más largos, ya que la experiencia IGTV está incrustada en la aplicación principal y se puede acceder a través de diversas opciones.

También siguiendo las tendencias y escuchando a sus usuarios Instagram permitió videos horizontales y recientemente habilitó la opción de publicar videos IGTV directamente desde la aplicación estándar.

Si eres de los que utilizaba este botón no te preocupes, ahora encontrarás los videos en el feed, en la página Explorar, en Historias y pestañas de perfil.