Instagram mejora sus directos con el "modo de práctica"

Si eres un creador de contenido o simplemente te gusta compartir con tus amigos lo que está pasando a tu alrededor en Instagram, habrás notado que cada que vas a realizar una transmisión en vivo por medio de la app, no cuentas con alguna forma de saber cómo se verá la emisión hasta que hayas realmente comenzado el Live.

Esto puede ocasionar que en al inicio del video, tengas alguna problemática técnica, la cual deberás solucionar sobre la marcha de la transmisión, lo cual puede provocar que tu audiencia pueda aburrirse mientras espera.

Instagram modo práctica

Instagram está al corriente de esta situación, por lo que la compañía decidió lanzar una nueva función llamada "Modo de práctica", la cual permitirá simular que estás en vivo con la finalidad de que puedas verificar cosas como los niveles de audio y la iluminación, y repasar cualquier contenido que planeen cubrir,en pocas palabras, checar que todo esté en orden.

Esto resulta ideal para cuando vamos a transmitir en vivo con más personas en un Live en Instagram, ya que en varias ocasiones cuando invitamos a personas a nuestra transmisión, algunos tienen problemas técnicos que lamentablemente se notan cuando está al aire.

Una vez esté habilitada esta nueva función, bastará con abrir Instagram y al momento de iniciar una transmisión aparecerá un aviso en el que se te preguntará si quieres salir de manera pública o solo quieres practicar.

De acuerdo con la red social esta función estará llegando de manera paulatina a la plataforma.

Programamar transmisiones

Asimismo, Instagram señaló que agregó la posibilidad de programar transmisiones en Instagram, teniendo la posibilidad de hacerlo con hasta 90 días de anticipación y compartir el hecho de que lo están haciendo tanto en publicaciones como en Historias. Los espectadores pueden usarlos para establecer un recordatorio para que no se pierdan alguna transmisión.

Esta nueva función resulta particularmente útil cuando quieres estrenar algo o señalar que tendrás a un invitado especial o alguna exclusiva en una fecha en particular.

Al hacer esto, Instagram enviará una notificación a todos tus seguidores para que acepten recibir el recordatorio cuando el contenido esté a punto de estrenarse y así puedan unirse.

Cabe decir que esta función ya se encuentra disponible en Instagram, por lo que, para disfrutarla solamente debes contar con la versión más reciente de Instagram.

Las nuevas funciones siguen a la introducción de transmisiones en vivo de solo audio lanzada en abril. Si eres alguien que simplemente mira sesiones en vivo, la programación en vivo y el modo de práctica no cambiarán tu experiencia dramáticamente, pero pueden ayudar a tus creadores favoritos a organizarse mejor.

Instagram anuncia "Estado de la cuenta" ?De acuerdo con un comunicado de la compañía, se presentó en México una nueva función con la que informarán de cualquier caída o problema técnico del servicio, al interior del propio feed de actividad de la app, llamada "Estado de la cuenta".

Según lo señalado, esta nueva herramienta notificará a los usuarios de Instagram si se eliminó algún contenido de su cuenta, cuántos, cuándo y por qué.

Cabe señalar, además, que de acuerdo esta información no será única vista por otros usuarios, ya que solamente el propietario de la cuenta podrá acceder a ella.

"Esta es la evolución de la función de solicitudes de soporte lanzada el año pasado, que se llamará Estado de la cuenta. A partir de ahora, las cuentas que ya tengan infracciones, o que tengan una nueva infracción, recibirán una notificación en la parte superior del feed, que las llevará al estado de la cuenta. También se puede acceder a la función desde Configuración, en donde se le proporcionará más detalles sobre cualquier publicación de la cuenta que haya violado las Pautas de la comunidad de Instagram y fue eliminada, si corresponde. En Estado de cuenta también será posible apelar las decisiones de Instagram de forma sencilla y solicitar una nueva revisión", señaló Instagram.