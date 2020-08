IPN busca elaborar un fármaco contra subtipos de influenza

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que científicos de esta institución buscan elaborar un fármaco universal contra todos los subtipos de influenza que no genere resistencias.

Esto, tras obtener la patente de seis péptidos antivirales de uso farmacéutico para tratar cualquier tipo de influenza, mismos que fueron diseñados a partir de una de las proteínas del virus (hemaglutinina) y tienen la capacidad de bloquear la entrada del patógeno a las células.

Blanca Lilia Barrón Romero de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), fue la promotora de la línea de investigación e quien impulsó las labores del laboratorio de Virología.

El laboratorio actualmente está a cargo de Rogelio López Martínez, quien explicó que los péptidos fueron probados con éxito in vitro e in vivo (en pequeños grupos de ratones) contra cuatro cepas de virus de influenza: H1N1, H2N5, AH1N1 y el virus de la influenza pandémico del 2009 (H1N1pdm09).

"Los péptidos contienen regiones conservadas de la proteína hemaglutinina presente en todas las cepas, por ello poseen actividad antiviral contra los diferentes subtipos de virus evaluados", puntualizó el especialista.

Agregó que el uso de herramientas bioinformáticas fue fundamental en los resultados, ya que con ellas fue posible estudiar más de cinco mil secuencias de la proteína hemaglutinina.

El también candidato a investigador en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) explicó que mediante ellas realizaron múltiples evaluaciones con los seis péptidos diseñados, siempre con resultados alentadores, por ello los mandaron sintetizar.

López Martínez comentó que el proyecto ha tenido un alto grado de complejidad, pero es una muestra de que en México es posible realizar ciencia de frontera, pues debido a la adquisición de la patente otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se profundizará torno a los mecanismos de acción y sobre el mejoramiento de los péptidos para potenciar su efectividad.