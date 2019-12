La cápsula Dragon de SpaceX viaja hacia la Estación Espacial con material científico

MIAMI (EFE).- La cápsula espacial Dragon de la compañía SpaceX inició este jueves un viaje hacia la Estación Espacial Internacional con un cargamento de 5,700 libras (2,587 kilos) de peso con material para investigaciones científicas.



Dragon, que fue puesta en el espacio por un cohete Falcon 9 de SpaceX que despegó desde la plataforma de lanzamiento número 40 de la base de Cabo Cañaveral (Florida), llegará a la EEI el 8 de diciembre, según informó la NASA.

Esta es la décimo novena misión de carga que SpaceX hace en razón de un contrato con la NASA para el reabastecimiento espacial.

La carga que va a bordo de la cápsula Dragón servirá para una serie de investigaciones científicas relacionadas con la pérdida muscular y ósea, el cultivo de cebada en un ambiente de microgravedad y la propagación del fuego.

Según SpaceX, como estaba previsto, el propulsor usado en el lanzamiento, que era la primera vez que se utilizaba, se posó una vez cumplida su misión en la plataforma flotante "Of Course I Still Love You" situada frente a las costas de Florida.

Dentro de unos 30 días, Dragon abandonará la EEI y volverá a la Tierra. Se espera que caiga al Océano Pacífico, donde SpaceX, propiedad de Elon Musk, el dueño de Tesla, y caracterizada por reutilizar sus elementos espaciales, la recogerá.