"La dexametasona no es un jonrón", dice Alejandro Macías

Luego que un estudio realizado por la Universidad de Oxford, Inglaterra, señalara los beneficios del fármaco dexametasona en pacientes graves de coronavirus, el infectólogo Alejandro Macías, señaló que dicho descubrimiento no se trata de un "jonrón".

"Es buena noticia la mejora de los pacientes con dexametasona, pero cuidado. La presentan como si fuera la cura pero no es un jonrón, es un sencillo que reduce la mortalidad de 41 a 28% en los pacientes ventilados, y de 25 a 20 en los no ventilados", escribió en Twitter el comisionado nacional contra la influenza H1N1 en 2009.

El estudio señala que el fármaco podría ayudar en el tratamiento del Covid-19 a costos mucho más bajos que con distintos medicamentos utilizados para tratar la enfermedad.

Esta medicina es una de las que se están empleando en el considerado mayor ensayo clínico del mundo, donde se experimenta con tratamientos existentes para otros males con el objetivo de ver si también funcionan para combatir el coronavirus.