La nieta de Cousteau reivindica la regeneración de los océanos

BARCELONA, España (EFE).- La activista medioambiental Alexandra Cousteau, nieta del famoso oceanógrafo Jacques Cousteau, subrayó hoy en la Cumbre Mundial del Futuro del Turismo en Barcelona (este de España) la necesidad de reconstruir los océanos, y no solo preservarlos en su estado actual.



"Durante mi vida hemos perdido la mitad de los océanos", denunció la activista americana, que remarcó la responsabilidad de los gobiernos de todo el mundo para acelerar las soluciones contra el cambio climático, que son "el problema uno, dos y tres de los océanos".

Cousteau hizo estas declaraciones en un debate junto a la primera mujer vicepresidenta constitucional de Ecuador y escritora y activista, Rosalía Arteaga, para hablar sobre la importancia de la economía azul y dar soluciones a algunas de las necesidades de los océanos, como la pesca masiva.

"Tan solo 28 países de la Unión Europea son responsables del 90% de la pesca mundial, y con aplicar medidas en esos países ya podríamos parar la sobrepesca", sentenció la activista, que defiende la implantación de cuotas de pesca basadas en la ciencia y no en políticas "para contentar a los pescadores y vaciar los océanos".

La intervención de Alexandra Cousteau se enmarca en la Cumbre Mundial del Futuro del Turismo, que se celebra en Barcelona los días 26 y 27 de octubre, y quiere encontrar soluciones a los desafíos que plantea el turismo, desarrollar sistemas de colaboración para que la crisis se convierta en una oportunidad de progreso compartida y contribuir a la reactivación económica global del sector, responsable de casi el 11 % del PIB global pero que se vio duramente afectado por las restricciones de la pandemia.

Ambas ponentes afirmaron que los océanos son el centro del turismo, y regenerar el entorno oceánico, así como las culturas y tradiciones de las personas que siempre han vivido a su alrededor, es clave para la restauración del turismo.

Alexandra Cousteau es la nieta del oceanógrafo Jacques Cousteau, uno de los investigadores marítimos más importantes, que paralelamente a sus investigaciones, llevó a cabo una gran labor pedagógica con proyectos como la serie "El mundo submarino", que buscaba concienciar sobre la preservación de los mares y los peligros de la contaminación.

Jacques Cousteau fue un pionero en la lucha contra el cambio climático, en parte gracias a su plataforma "The Cousteau Society" cuando aún no era un tema presente en las agendas políticas.

El congreso reunirá durante dos días a ministros de turismo y secretarios de Estado de una veintena de países, empresarios, alcaldes, representantes de organismos internacionales y más de 150 ponentes internacionales, y culminará con la denominada ´Barcelona Call to Action for the Future of Tourism´, un documento que será un referente internacional para avanzar hacia un nuevo modelo de turismo más innovador, ético y sostenible.