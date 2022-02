La red social de Donald Trump ya está disponible en iOS

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Truth Social, una red de medios sociales desarrollada por la nueva compañía de medios del expresidente Donald Trump, ahora está disponible en la App Store en los Estados Unidos.

De acuerdo con una serie de informaciones recabadas por el medio especializado The Verge, la aplicación iOS estuvo disponible para descargar poco antes de la medianoche, hora del este, antes del "Presidents Day" el pasado 21 de febrero.

El servicio parece estar basado en la plataforma Twitter, que anteriormente era la plataforma de redes sociales preferida de Trump.

El expresidente fue expulsado de la plataforma a principios de 2021 después de que Twitter dijera que estaba incitando a la violencia a raíz del asalto al edificio del Capitolio de los Estados Unidos.

Usuarios se quejan de funcionamiento

Al respecto del lanzamiento del sitio web Truth Social, éste se está cargando de manera intermitente, pero tiene la capacidad de recopilar nombres y direcciones de correo electrónico para los usuarios que desean registrarse.

Es importante señalar que, Truth Social admite HTTPS, pero debe ingresarse manualmente al comienzo de la URL (aunque los enlaces que apuntan directamente a la versión HTTPS darán como resultado una sesión segura).

El sitio también incluye un compromiso público con los principios de código abierto, una concesión de su anterior conflicto con el proyecto Mastodon.

A algunos usuarios que se registraron a través del sitio se les han mostrado vagos mensajes de error de "Algo salió mal", mientras que a otros se les dice que han sido puestos en una lista de espera debido a la "demanda masiva", según el medio especializado norteamericano CNET. Asimismo, un reportero del Washington Post dijo que su correo electrónico de verificación no llegó.

---Respuesta a las críticas de Twitter

Los políticos y comentaristas conservadores han criticado repetidamente a Twitter y otras grandes empresas tecnológicas por lo que ven como una moderación demasiado dura de los puntos de vista de la derecha.

En respuesta, una ola de plataformas de derecha ha ganado popularidad, incluidas Parler , Gettr y el competidor de YouTube, Rumble.

En lugar de tuits, Truth Social supuestamente se refiere a publicaciones individuales como "Verdades" que se muestran a los usuarios en un "Truth Feed". Si ves una "Verdad" que deseas compartir con tus seguidores, aparentemente puedes "ReVerificarla".

Otras funciones en desarrollo son la compatibilidad con la mensajería directa, así como la verificación del usuario, según el director de producto de la plataforma.

Según los informes, Truth Social ha estado en versión beta desde diciembre con alrededor de 500 usuarios y la plataforma está siendo desarrollado por Trump Media and Technology Group (TMTG), que está dirigido por el exrepresentante Devin Nunes.

En una entrevista el domingo con Fox News, Nunes dijo que esperaba que el servicio estuviera "totalmente operativo" para fines de marzo.

Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento exacta para la aplicación de Android del servicio, pero el sitio web de Truth Social dice que llegará a Google Play Store "pronto".

El lanzamiento se produce poco menos de un año después del intento anterior de Donald Trump de lanzar una nueva "plataforma". El resultado fue un formato más parecido a un blog normal que se cerró menos de un mes después.