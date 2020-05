La UNAM avanza en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19; está en fase de pruebas con animales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avanza en el desarrollo de una vacuna contra el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de COVID-19, informó Gaceta UNAM.

En colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y otras instituciones, se trabaja en una plataforma de vacuna cuya base parte de una investigación previa de la misma universidad sobre los virus zika y dengue, extrapolada ahora para el estudio del SARS-CoV-2, y que actualmente se encuentra en la primera fase de evaluación en modelo animal, con vistas a comenzar pruebas clínicas en humanos en 2021.

"Siempre hay riesgo de que este tipo de desarrollos no alcancen un resultado positivo, sin embargo, los puntos de control se han superado de buena forma", explicó en el programa La Unam Responde la investigadora del Instituto de Biotecnología (IBt) Laura Alicia Palomares Aguilera.

Sobre esta plataforma de vacuna, Palomares Aguilera, coordinadora del proyecto, explicó previamente en entrevista con SinEmbargo lo siguiente:

"La idea es tener una plataforma que se pueda muy rápidamente adaptar para la producción de vacunas contra varios virus, no contra cualquiera, pero sí para muchos. Que de una manera rápida se pueda aprovechar la infraestructura para la producción de nuevas vacunas. La producción de vacunas no sólo es descubrirla y probarla al día siguiente en pacientes. Se tienen que desarrollar sistemas de producción, de caracterización, de control de calidad y se tiene que ver que pueda permanecer en la farmacia el suficiente tiempo que se requiere para poder aplicarla. La idea es tener todo eso listo para una vacuna en particular y después sólo cambiar una parte que es lo que la haría específica para un virus u otro".

Por su parte, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), recalcó en emisión para TV UNAM la importancia del proyecto con la institución:

"Tenemos una comunidad científica madura a nivel internacional, con las mejores instalaciones para realizar esta vacuna. La UNAM cuenta con la tecnología idónea para avanzar en este proyecto".

Además de la vacuna, la Máxima Casa de Estudios trabaja en la fabricación de mascarillas N95, así como en la detección de casos de COVID-19 a través de análisis de muestras con la técnica molecular de reacción en cadena polimerasa (PCR).