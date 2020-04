La UNAM crea fármaco para combatir la enfermedad de Chagas

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron un fármaco para combatir la enfermedad de Chagas, la cual produce un deterioro en los órganos humanos provocada por la picadura de insectos infectados.

El Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm), en colaboración con el Instituto de Ciencias Físicas (ICF), desarrolló este producto gracias al uso del método "in vitro". La fórmula se realizó por medio del derivado de un fármaco comercial, mismo que ya está en proceso de ser patentado.

Para combatir la enfermedad de Chagas se utilizan los fármacos "Benznidazol" y "Nifurtimox", los únicos con resultados efectivos hasta ahora, aplicados en dosis altas, los cuales producen efectos secundarios para los pacientes, quienes abandonan el tratamiento pues su efectividad es perceptible sólo en la fase crítica.

El fármaco A21, desarrollado por la UNAM, obtenido de otro comercial y modificado por Iván Ortega Blake, produce la destrucción del parasito. "La patente ya fue solicitada, de modo que se puede avanzar a una fase de comercialización", detalló la UNAM en un comunicado.

"Estudiamos junto con investigadores del Instituto de Química (IQ), un mayor número de fármacos y tenemos más candidatos en el laboratorio; continuamos las para obtener más fármacos efectivos contra T. cruzi", expuso la investigadora.

Originada por el parásito protozoario "Trypanosoma cruzi", la enfermedad se ha extendido en las últimas décadas a lo largo de América, en algunos países europeos y el Pacífico Occidental, infectando así entre ocho y 10 millones de personas en todo el mundo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el malestar se transfiere principalmente por contacto con las heces u orina de insectos infectados que se alimentan de sangre. Regularmente actúan por la noche, pican en una zona expuesta de la piel y defecan cerca de la picadura.

La investigadora Josefina Espinoza Gutiérrez explicó que este problema sanitario afecta principalmente al corazón, el músculo esquelético y el tubo digestivo, además que está dividida en dos fases: aguda y crónica.

Por otro lado, la experta del IIBm sostiene que hay individuos infectados que no se enferman: "Se calcula que entre 30 y 40 por ciento de las personas infectadas desarrollarán la enfermedad, para la cual no existe vacuna ni tratamientos suficientemente efectivos, por lo que se espera que un porcentaje de los infectados muera después de varios años", subrayó la investigadora.

La especialista explicó que el diagnóstico se lleva a cabo mediante una prueba con antígenos, sustancia que provoca la formación de anticuerpos y una respuesta inmunitaria en el paciente.

El equipo de investigadores descubrió que de 15 a 62 casos estudiados, la enfermedad es "familiar", lo que quiere decir que otros miembros de la familia también son seropositivos o portadores del parásito.

"Este resultado señala que un caso ´índice´ puede tener a su alrededor otros, debido a que habitan en los mismos lugares, crecen en los mismos sitios y probablemente están en contacto con los vectores", detalló la académica de la UNAM.

La prueba de enzimoinmunoanálsiis de adsorción (ELISA) es la que han usado los expertos de la UNAM: "Nuestra primera línea de investigación consistió en desarrollar una prueba de diagnóstico sensible y específica para detectar anticuerpos contra el parásito" comentó la investigadora.

De ese modo, se realizan diagnósticos gratuitos y se reciben muestras de todo el país. "Están a disposición y los realizamos independientemente de las farmacéuticas", confirmó la catedrática.

En el estudio de "Chagas familiar" analizaron a los donadores de sangre del Centro Médico Nacional, La Raza, una de las sedes donde el IIBm diagnosticó la correlación de la población originaria de Veracruz. "Pensamos que las infecciones se dieron en el lugar que habitaba la familia en la niñez, en zonas endémicas para la enfermedad", mencionó Espinoza Gutiérrez.

La Máxima Casa de Estudios informó que el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas se conmemorará por vez primera este 14 de abril, en búsqueda de visibilizar a las personas que tienen el padecimiento y sensibilizar a la sociedad sobre él.