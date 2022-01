¿Las pruebas de Covid-19 de las farmacias funcionan?

El alza de casos de coronavirus y las largas filas en centros de salud, clínicas del IMSS, plazas comerciales y kioscos Covid para realizar pruebas diagnósticas han motivado a la población a buscar estos insumos en laboratorios, hospitales privados, farmacias y hasta en redes sociales.

Uno de los productos más demandados es la prueba de antígenos que se vende en farmacias de todo el país.

La prueba de antígeno permite identificar una proteína conocida como "S" o spike del virus SARS-CoV-2, los resultados se obtienen de 15 a 30 minutos.

Ante la demanda, el secretario de Coahuila, Roberto Bernals Gómez, dijo que las pruebas de Covid-19 de antígenos son buenas. "Son buenas, cuestan 200 pesos y deja tú que las avale yo, las aprueban las instancias internacionales", dijo.

¿Qué dice la OMS sobre las pruebas rápidas de antígenos?

Al respecto, la OMS publica desde 2018 una Lista anual de pruebas diagnósticas esenciales en la que figuran las pruebas de diagnóstico in vitro recomendadas que deberían estar disponibles en los puntos de atención y en los laboratorios de todos los países.

La última edición, publicada hace un año, incluye las pruebas de diagnóstico de la Covid-19 recomendadas por la OMS (prueba de PCR y prueba de antígenos).

En México, la Profeco asegura que "El resultado positivo de una prueba de antígenos se considera exacto cuando las instrucciones se siguen cuidadosamente, pero hay más posibilidad de tener un falso negativo, lo que significa que es posible estar infectado con el virus, pero tener un resultado positivo".

De acuerdo con la Secretaria de Salud, las pruebas de detección de antígeno de SARS-CoV-2, son útiles para detectar moléculas específicas del virus, los cuales están presentes cuando existe una infección activa, es decir, cuando la persona está enferma en ese momento.

Estas pruebas se pueden realizar directamente en el punto de atención de las personas enfermas, como en consultorios médicos, centros de salud, kioscos de atención, entre otros. Estas pruebas son útiles en comunidades de difícil acceso a un laboratorio, y son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para complementar las estrategias de vigilancia epidemiológica de la epidemia por el virus SARS-CoV-2.

El resultado positivo de una prueba de antígeno puede ser utilizado para la confirmación de COVID-19, en personas que cumplen con los requisitos antes descritos y no sustituye la utilidad y uso de las pruebas moleculares (RT-PCR).

---Se agotan pruebas caseras de Covid-19

Este tipo de pruebas se venden en farmacias, como la del Ahorro y cuestan aproximadamente 200 pesos. Sin embargo, en este momento están agotadas.

Además, también se venden pruebas de anticuerpos por 320 pesos aproximadamente, aunque también están agotadas.

La prueba de anticuerpos, a diferencia de los anteriores, sirven para detectar si una persona ha estado infectada por el virus y ha desarrollado defensas, y si la infección todavía está activa o no. Se analiza la presencia de inmunoglobulinas IgM (que aparecen entre 7 y 10 días después del contacto con el virus) e IgG (que aparecen entre 10 y 15 días después).

Un IgM positivo indica una infección activa, mientras que un IgG positivo significa que la infección está superada. Aunque no se emplea como diagnóstico definitivo, es útil para conocer si has estado en contacto con el virus o para ver la evolución de la enfermedad en caso confirmado.