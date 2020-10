Las redes sociales son "amplificadores para idiotas", dice Eric Schmidt

Es curioso ver cómo algunos grandes ejecutivos terminan criticando aquello que les dio su éxito. Se habla mucho de que personajes como Bill Gates, de Microsoft, y Steve Jobs de Apple, criaron a sus hijos sin permitirles mucho acceso a la tecnología. Cada quien es libre y tiene sus razones para considerar positivos o no los dispositivos y las plataformas pero no deja de sorprender cuando alguien como Eric Schmidt, quien fuera CEO y presidente ejecutivo de Google, declara algo como: "las redes sociales son amplificadores para idiotas".

El comentario fue dicho durante una conferencia virtual organizada por el Wall Street Journal, y de acuerdo con el medio Bloomberg, la cita completa sería: "El contexto de las redes sociales que sirven como amplificadores para idiotas y locos no es lo que pretendíamos. A menos que la industria actúe en conjunto de una manera realmente inteligente, habrá regulación".

Aunque no está muy claro exactamente a quiénes se estaba refiriendo cuando dijo "pretendíamos", se entiende que Schmidt expresó su opinión acerca de que la industria tecnológica no ha logrado evitar que sitios como Facebook y Twitter creen cámaras de eco y polaricen la política en todo el mundo o le den promoción a discursos de odio.

Muchos podrán estar de acuerdo con la declaración del ejecutivo, lo que se está criticando es que él mismo controló personalmente una de las mayores redes sociales durante muchos años: YouTube. Schmidt fue quien presidió la compra de la plataforma de videos por parte de Google que, en 2006, pagó 1.65 mil millones de dólares, un millón más de lo que se consideraba valía en realidad, pero el monto se entregó precisamente porque Schmidt tenía la visión de que el sitio tendría mucho éxito, y lo tuvo. Este año, YouTube reveló que gana 15 mil millones de dólares al año gracias a la página de videos.

Recordemos además que Eric Schmidt permaneció como CEO de Google hasta 2011 y fue presidente ejecutivo de Alphabet hasta principios de 2018. Y, a pesar de haber dejado Google en 2019, sigue siendo uno de sus mayores accionistas.

Durante la entrevista, el exdirector ejecutivo dijo también que es probable que el "exceso" de redes sociales resulten en una mayor regulación de las plataformas de internet en los próximos años. Además, criticó la manera en las que son usadas estas plataformas.

Caso antimonopolio

Esta semana el gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra Google a la que acusa de abusar de su posición dominante para preservar un monopolio en las búsquedas y la publicidad en línea.

Sobre el tema también se le preguntó a Schmidt quien señaló: "Tendría cuidado con estos argumentos de dominio. Simplemente no estoy de acuerdo con ellos. La cuota de mercado de Google no es del 100%".

En la demanda, el Departamento de Justicia indica que Google posee o controla los canales de distribución de búsqueda que representan un 80% de las consultas en los Estados Unidos. Para llegar a esa conclusión, las autoridades dicen que realizaron más de un año de investigación y meses de intenso escrutinio de reguladores, tanto en el país como en el extranjero, sobre las prácticas de las firmas tecnológicas.

Sin embargo, en la opinión de Schmidt, la política antimonopolio solo entra en vigor una vez que ha excluido a todos los competidores y que, por lo tanto, la demanda contra la compañía estaba fuera de lugar.

Schmidt también dijo que el negocio de búsqueda masiva de Google sigue teniendo éxito porque la gente los elige a ellos sobre sus competidores, no porque use su tamaño para bloquear a rivales más pequeños.