Leer y oír música generan alegría: experto

En el marco del Día Mundial de la Alegría, que se celebra este 1 de agosto, el académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Sánchez, explicó que escuchar tu música favorita, observar una obra de arte, leer, realizar actividades lúdicas o renunciar a un trabajo con mucha presión, son algunas de cosas que puedes hacer para activar el sistema nervioso central, mismo que generan la alegría.

Mientras que la alegría es un sentimiento a corto plazo "que está conformado por pequeños episodios de una sensación que nos hace sentir bien", el experto señaló que también tiene que ver con la activación de sistemas relacionados con el placer y puso como ejemplo el por qué al escuchar música podemos sentirnos contentos.

"En este proceso no solo se activan regiones del hemisferio derecho del cerebro relacionadas con la entonación y el ritmo, sino que se liberan neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que ayudan a la modulación emocional y permiten tener esa sensación momentánea que nos hace sentir bien", mencionó.

Además aseveró que las artes son lo que más está ligado con esa emoción ya que al apreciar la neurobiología de la estética o la percepción de lo que se considera bello como observar una pintura, una escultura, o incluso leer, activan diferentes regiones del sistema nervioso central que generan la energía; sin embargo, agregó que estos son conceptos que apenas se están estudiando

"Tener actividades lúdicas permite hacer a un lado la monotonía; establecer ciertos momentos de esparcimiento, en los cuales la atención no se centra en los problemas; permite que aparezcan 'chispazos' alegres que a largo plazo conforman la felicidad".

Hugo Sánchez manifestó que la empatía se relaciona con una parte emocional que se desarrolla en las llamadas "neuronas espejo", que son las que nos ayudan a "ponernos en los zapatos del otro. Nos permiten decodificar su expresión facial, su estructura postural y activar diferentes regiones del cerebro a nivel lingüístico, lo que posibilitan interpretar de manera adecuada su emoción. Eso nos lleva a establecer una relación emocional y saber por lo que pasa la otra persona".

La alegría, precisó Sánchez, puede ser resultado de emociones complejas: "La ansiedad nos la puede brindar [la alegría] cuando tenemos un nuevo trabajo, pero también es posible sentirnos alegres cuando renunciamos a un puesto donde ganamos mucho dinero, pero nos presionan, el ambiente es incómodo y no nos aprecian por lo que somos".

El académico concluye que aunque no existe una fórmula para estar alegres, sí es posible ser más empáticos como resultado de un proceso terapéutico. Para disfrutar de las actividades cotidianas y evitar caer en situaciones patológicas que nos deterioran emocionalmente, a veces necesitamos la guía de un profesional de la salud mental, aclaró.