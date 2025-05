Entérate | Lista de celulares compatibles con Android 16

Después de varios meses de estar en desarrollo a través de un programa beta, Android 16 estaría próximo a lanzarse en todos los dispositivos compatibles.

Ayer martes, durante el "The Android Show", Google presentó todas las características que vendrán en esta nueva versión del sistema operativo.

Comenzando por un rediseño de llamado Material 3 Expressive, que esta vez hace hincapié en la personalización.

Ahora, el sistema operativo quiere brindarle a los usuarios una experiencia más personal y fluida con nuevos temas de color, tipografías destacadas, animaciones y mejores transiciones.

De igual forma incorpora Live Updates, una herramienta que le permitirá al usuario ver aquellas notificaciones que sean útiles en tiempo real para aplicaciones seleccionadas.

Además, Gemini ya será el asistente inteligente por defecto de los dispositivos con Android 16 y esta inteligencia artificial ya viene con actualizaciones más poderosas para que los usuarios le saquen el máximo provecho a su celular.

Esto, sin duda, ha llamado la atención de los usuarios quienes ya están ansiosos por saber si sus dispositivos son compatibles con el nuevo sistema operativo de Android.

En Tech Bit de EL UNIVERSAL te contamos cuáles serán los celulares que recibirán Android 16.

- ¿Qué celulares recibirán Android 16?

Aunque por el momento no hay una lista oficial, ya se especula sobre algunos dispositivos que son los modelos más recientes de cada marca que es compatible con el sistema operativo Android.

Como es costumbre, los dispositivos Pixel de Google serán de los primeros en recibir el nuevo sistema operativo. Algunos confirmados son:

Google Pixel 6, 6 Pro, 6a

Google Pixel 7, 7 Pro, 7a

Google Pixel Tablet

Google Pixel Fold

Google Pixel 8, 8 Pro, 8a

Google Pixel 9, 9 Pro.

Los dispositivos Galaxy de Samsung también tendrán compatibilidad con Android 16. Los confirmados son:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold5, Z Fold4

Galaxy Z Flip5, Z Flip4

Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A25, A24, A16, A15

Galaxy M54, M3.

Los Motorola también recibirán Android 16. Entre los dispositivos confirmados están:

Moto G85, G75, G55, G45, G35

Motorola Edge (2024), Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro, Edge 50 Neo, Edge 50 Fusion, Edge 50, Edge 40 Pro

Motorola Razr 50 Ultra, Razr 50, Razr 40

Motorola ThinkPhone

Las marcas chinas como Xiaomi, Realme, Vivo y OnePlus también recibirán la última versión del sistema operativo de Android. En la lista se encuentran:

Xiaomi 15, 15 Ultra

Xiaomi 14, 14 Ultra, 14T Pro

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 T Pro

Xiaomi 12, 12T

Xiaomi Mix Flip

Redmi Note 14, 14 Pro

Redmi Note 13 Pro, 13 Pro+, 13

Redmi Note 12S

Redmi 13, 13C

POCO X6 Pro, X6

POCO X7, X7 Pro

POCO F6

POCO F7 Pro, F7 Ultra

POCO C75

OnePlus 13

OnePlus 12, 12R

OnePlus 11

OnePlus Nord 3, Nord 4, Nord CE4 Lite

OnePlus Pad 2

Realme GT7 Pro, GT6. GT 6T

Realme 12, 12x, 12 Pro, 12 Pro+

Realme 13 Pro, 13 Pro+

Realme 14 Pro, 14 Pro+.

Asimismo, los dispositivos de Nothing tendrán actualización:

Nothing Phone (3a), (3a) Pro

Nothing Phone (2a), (2a) Plus

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (1)

CMF Phone 1.

Por el momento, solo sabemos que Android 16 llegará a los usuarios a finales del segundo trimestre de 2025, posiblemente en junio.