Lo nuevo de PlayStation: juegos gratis y un nuevo visor de RV

Este martes Sony sorprendió a sus fanáticos con una serie de anuncios que realizó a través del blog oficial de PlayStation de acuerdo a la cual los gamers podrán disfrutar de videojuegos gratuitos y, pronto, de un nuevo accesorio para sumergirse en los títulos, un nuevo casco de Realidad Virtual.

En una carta firmada por Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, la compañía compartió que en una época complicada como la que estamos viviendo a causa de la Covid-19 es bueno contar con una selección de juegos para mantenernos a salvo y distanciados socialmente.

A lo que se refiere el ejecutivo es a su programa Juega en casa, una iniciativa que la compañía lanzó en 2020 para permitir a los usuarios acceder de manera gratuita a Journey y Uncharted: The Nathan Drake Collection (que se conforma por Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves y Uncharted 3: Drake's Deception), es decir, de estuvo disponible para todos los usuarios de PlayStation sin tener que contar con la membresía PlayStation Plus.

Ahora, casi un año después de que anunciara dicha iniciativa, Sony confirmó que Juega en casa, cuyo nombre original es Play At Home, no solo se quedará sino que agregará más títulos.

"Los últimos 12 meses no han sido fáciles. Y creo que todos tenemos la esperanza de empezar a ver algunos destellos de luz al final de este largo túnel de Covid-19 gracias al trabajo incansable de la comunidad médica y de personas de todo el mundo", expresó Ryan.

La compañía anunció que en 2021 su iniciativa Play At Home comenzará a partir del 1 de marzo y se extenderá hasta junio, periodo en el que los usuarios de PlayStation podrán descargar juegos gratis únicamente ingresando en la PlayStation Store y ubicando los títulos que formarán parte del plan.

El primer juego confirmado para esta promoción será Ratchet & Clank de 2016. Este título estará disponible del 1 al 31 de marzo. Sony recordó que, una vez descargado el título, será de los usuarios.

Realidad virtual

Además de los anuncios de los juegos gratis Sony también confirmó que está trabajando en una nueva generación de casco de realidad virtual (VR) que será compatible con su consola PlayStation 5.

"Seguimos innovando con nuestro nuevo sistema de realidad virtual para que nuestros fans puedan seguir disfrutando de las experiencias únicas", dijo la empresa y prometió que con su nueva tecnología llevará a los usuarios la mejor experiencia de entretenimiento pues les permitirá sentirse dentro del juego.

No obstante la empresa señaló que su visor aún está en etapa de desarrollo, aunque compartió que espera lanzarlo este 2021.

Vale la pena señalar que su sistema PSVR anterior salió al mercado hace ya cuatro años y ahora la empresa está buscando una actualización con la cual promete una mejora en todas las prestaciones incluyendo la resolución, la profundidad del campo de visión y el reconocimiento de los movimientos.

También aseguró que será un sistema más simple de conectar, ya que solo requerirá de un cable y que su control también mejorará al incorporar algunas de las funciones clave del DualSense, incluyendo mejor ergonomía.

En cuanto a los juegos, aunque no ofrecieron detalles, aseguraron que la comunidad de desarrolladores ya "ha comenzado a trabajar en crear nuevos mundos" para que los jugadores exploren a través de la Realidad Virtual.

Más juegos exclusivos de PS4 a PC

A pesar de que Sony por mucho tiempo se mantuvo renuente a liberar sus títulos en otras plataformas, la compañía ahora piensa diferente y más juegos de PS4 llegarán a la PC para llegar a quienes no poseen una consola.

La razón detrás de esta decisión es que, señaló Jim Ryan, el costo de hacer juegos aumenta con cada ciclo por lo que es necesario ofrecerlos a más consumidores.

En ese sentido Days Gone será la nueva apuesta de Sony y llegará durante primavera a PC. Al igual que ocurrió con Horizon Zero Dawn, es posible que debute en Steam y la Epic Games Store, con la posibilidad de ampliarse más tiendas en un futuro.