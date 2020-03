¿Los niños crecen más en vacaciones? Conoce el 'estirón de verano'

¿Realmente los niños crecen más durante las vacaciones?

De acuerdo con Carlos Antillón Ferreira, especialista en Endocrinología Pediátrica y miembro del Hospital ABC y del Hospital Español, esto puede ser verdad debido a que durante las vacaciones los niños suelen realizar actividades físicas que favorecen su crecimiento y previenen la obesidad.

El especialista dijo que actividades como correr, brincar e incluso dormir más podría favorecer su crecimiento, ya que el 80 por ciento de la secreción de la hormona de crecimiento se da cuando el niño duerme.

Antillón Ferreira dijo que los padres no deben preocuparse si el niño no crece igual que sus compañeros, pues no significa que el niño tenga algún problema en su desarrollo, sino que algunas veces los varones presentan un crecimiento tardío.

Durante la niñez pueden tener baja estatura pero en la adolescencia esto puede cambiar, para saber si el menor tiene algún problema es importante acudir al pediatra para detectarlo ya que hay gráficas que evalúan el crecimiento de acuerdo con la edad.

Otro factor que influye en la estatura de los niños, es la de los padres pues esta se hereda en algunas ocasiones. Sin embargo, no es una regla que los hijos tengan misma estatura en su etapa adulta, algunas veces los hijos son más altos que los padres.

Si por el contrario el niño presenta un problema de crecimiento, puede ser que la madre en su niñez también lo tuvo.

Por ello los padres deben ir con el pediatra desde que sus hijos son bebés; lo recomendable es ir cada seis meses, esto para valorar con base en las gráficas de crecimiento, si el niño está creciendo correctamente, resaltó Ferreira.

En caso de que el niño deje de crecer en un periodo de tiempo se puede aplicar algún tratamiento, de ser necesario, para que se desarrolle con normalidad.

También recomendó que los niños lleven una dieta balanceada rica en proteínas, vitaminas, minerales, fibra, carbohidratos, en fin, una alimentación saludable.