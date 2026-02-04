Los perros pueden sentir el estrés de su dueño

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Los perros están siempre alerta a lo que ocurre a su alrededor. Su comportamiento refleja los cambios en la energía, los gestos y la voz de las personas que los rodean.

Algunos perros buscan cercanía con sus dueños, mientras que otros muestran independencia o curiosidad. Esto evidencia que la relación entre humanos y perros es sensible a los detalles cotidianos.

Comprender estas señales permite fortalecer la conexión perro-humano y facilita el juego, la convivencia y el entrenamiento. Mantener un entorno estable ayuda a que los perros se sientan seguros y cómodos en su hogar. Pero, ¿pueden los perros detectar cuando su dueño está estresado?

¿Los perros sienten el estrés de su dueño?

De acuerdo con el portal American Kennel Club, la Dra. Zoe Parr-Cortes, veterinaria y doctora de la Universidad de Bristol algunos estudios confirman que los perros son capaces de percibir el estrés en las personas.

Asimismo, explica que los perros han evolucionado junto a los humanos, desarrollando la capacidad de interpretar señales que reflejan el estado emocional de su dueño.

El tono de voz es un indicador clave: los sonidos alegres suelen generar respuestas positivas, como menear la cola, mientras que voces que reflejan tristeza o miedo pueden provocar reacciones de evitación o estrés.

Señales que los perros usan para detectar estrés

Según la Dra. Parr-Cortes, los perros perciben el estrés a través de varias señales y del contexto. Observan las expresiones faciales, leen el lenguaje corporal y escuchan cambios en el tono de voz. Además, su olfato altamente desarrollado les permite identificar cambios químicos relacionados con el estrés.

Un estudio publicado en PLOS One demostró que los perros pueden reconocer el estrés únicamente mediante el sudor y el aliento, incluso sin entrenamiento especial.

Cómo los perros huelen el estrés

Según algunas investigaciones publicadas en Scientific Reports muestran que los perros pueden detectar el estrés a través del olfato. En el estudio, algunos humanos realizaron pruebas de estrés, como hablar en público o resolver problemas matemáticos. En estas, los investigadores midieron el cortisol, la frecuencia cardíaca, los niveles de ansiedad, y recolectaron muestras de sudor.

Los resultados indicaron que incluso los perros sin entrenamiento podían identificar cambios en el cortisol, lo que demuestra su capacidad para percibir el estado emocional de los humanos mediante el olfato.

Efectos del estrés del dueño en los perros

El estrés de la persona afecta directamente las emociones y decisiones de los perros. Cuando detectan olor a estrés, los perros tienden a acercarse con cautela a objetos desconocidos y pueden mostrar lentitud en sus acciones.

Esto sugiere que el estrés del dueño, o incluso el del entorno, puede influir negativamente en el estado de ánimo del perro y en la relación humano-perro, afectando la convivencia y la interacción diaria. Mantener un ambiente calmado es clave para que los perros se sientan seguros y equilibrados.