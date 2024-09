Meta presenta Orion, sus gafas de realidad aumentada holográfica

Durante el Meta Connect 2024, Mark Zuckerberg presentó Orion, unas gafas de realidad aumentada holográficas que era de las más esperadas en los últimos tiempos.

Estas son el primer prototipo completamente funcional de las gafas. Por el momento no es un producto comercial disponible pero, si logra su cometido, podría cambiar la forma en la que se observa la realidad actual.

Con estas gafas, la misión de Meta es "dar a la gente el poder de crear comunidad y acercar el mundo".

¿Cómo son las gafas de realidad aumentada de Meta?

Básicamente el prototipo son unas gafas convencionales pero un poco más ostentosas de lo que podrían ser unos lentes normales.

De acuerdo con Meta, estas gafas pesan menos de 100 gramos. Su peso se debe a que se han creado a partir de carburo de silicio que garantiza que, además de ser livianas sean durables.

Dentro del marco de las gafas, hay mucha tecnología importante. Tiene proyectores Micro LED que pueden superponer la información sobre cualquier superficie que ven los usuarios a modo de holograma, algo como lo que veríamos que hace Tony Stark en las películas de Marvel.

Su campo de visión es de 70 grados y las interacciones con el dispositivo puedes hacerse de diferente manera, ya sea con la voz, los gestos manuales e incluso con una interfaz neuronal que reconoce los movimientos de la muñeca y mano.

Incluye siete cámaras para acoplar los hologramas de manera correcta, además que son las que permiten el seguimiento ocular y de las manos.

Y aunque no necesita tener una conexión con algún dispositivo móvil o PC, sí necesita estar conectado de forma inalámbrica a un "dispositivo de bolsillo", el cual le brindará la capacidad de realizar las peticiones a las gafas.

Por el momento, Zuckerberg no dio detalles sobre cuándo podría salir a la venta, aunque esperamos que todavía falten varios meses ya que se lanzará un kit de desarrolladores para crear nuevas experiencias para las gafas.