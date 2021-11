Meta retrasa mensajes cifrados en Facebook e Instagram hasta 2023

Meta, propietario de Facebook e Instagram, está retrasando los planes para cifrar los mensajes de los usuarios hasta 2023 en medio de advertencias de los activistas por la seguridad infantil de que sus propuestas protegerían a los abusadores de ser detectados.

El imperio de las redes sociales de Mark Zuckerberg ha estado bajo presión para que abandone sus planes de cifrado, que el secretario del Interior del Reino Unido, Priti Patel, ha descrito como "simplemente inaceptable".

Cifrado, primera línea del abuso sexual infantil en línea

La Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NSPCC) ha dicho que la mensajería privada es la "primera línea del abuso sexual infantil en línea" porque evita que las fuerzas del orden y las plataformas tecnológicas vean los mensajes al garantizar que solo el remitente y el destinatario puedan ver su contenido, un proceso conocido como cifrado de extremo a extremo.

El jefe de seguridad de la empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta, anunció que el proceso de cifrado se llevaría a cabo en 2023. La empresa había dicho anteriormente que el cambio se produciría en 2022 como muy pronto.

"Nos estamos tomando nuestro tiempo para hacerlo bien y no planeamos finalizar el despliegue global del cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada en todos nuestros servicios de mensajería hasta algún momento de 2023", escribió Antigone Davis en el Sunday Telegraph.

"Como empresa que conecta a miles de millones de personas en todo el mundo y ha desarrollado tecnología líder en la industria, estamos decididos a proteger las comunicaciones privadas de las personas y mantenerlas seguras en línea".

Meta ya ha cifrado llamadas de voz y video en Messenger

Meta ya usa cifrado de extremo a extremo en su servicio de mensajería WhatsApp y había planeado extenderlo a sus aplicaciones Messenger e Instagram en 2022. Ya ha cifrado llamadas de voz y video en Messenger.

Al anunciar la campaña de privacidad en 2019, Zuckerberg dijo: "La gente espera que sus comunicaciones privadas sean seguras y solo las puedan ver las personas a las que las enviaron, no los piratas informáticos, los delincuentes, los gobiernos de gran alcance o incluso las personas que operan el servicio que están usando".

Apps de Meta, utilizadas por 2.8 mil millones de personas

Las aplicaciones de Meta son utilizadas por 2.8 mil millones de personas todos los días. La industria de la tecnología hizo más de 21 millones de referencias de abuso sexual infantil identificadas en sus plataformas a nivel mundial al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de estados Unidos en 2020. Más de 20 millones de esos informes procedían de Facebook.

Davis dijo que Meta podría detectar abusos en sus planes de cifrado mediante el uso de datos no cifrados, información de cuentas e informes de los usuarios. Un enfoque similar ya ha permitido a WhatsApp realizar informes a las autoridades de seguridad infantil.

"Nuestra revisión reciente de algunos casos históricos mostró que todavía habríamos podido proporcionar información crítica a las autoridades, incluso si esos servicios hubieran sido encriptados de extremo a extremo", señaló.

Patel se ha opuesto abiertamente a los planes de Meta. "No podemos permitir una situación en la que la capacidad de las fuerzas del orden para abordar actos delictivos aborrecibles y proteger a las víctimas se vea gravemente obstaculizada", dijo en abril.

El problema también es motivo de preocupación para Ofcom, el regulador de comunicaciones encargado de hacer cumplir el proyecto de ley de seguridad en línea, que se convertirá en ley alrededor de 2023 e impone un deber de cuidado a las empresas de tecnología para proteger a los niños de contenido dañino y evitar que se produzcan abusos en sus plataformas.

La directora ejecutiva de Ofcom, Melanie Dawes, dijo al Times el sábado que las empresas de redes sociales deberían prohibir que los adultos envíen mensajes directamente a los niños o enfrentar sanciones penales.

El jefe de política en línea de seguridad infantil de la NSPCC, Andy Burrows, dio la bienvenida a la medida de Meta. "Facebook tiene razón al no proceder con el cifrado de extremo a extremo hasta que tenga un plan adecuado para evitar que el abuso infantil pase desapercibido en sus plataformas", dijo.

"Pero solo deben seguir adelante con estas medidas cuando puedan demostrar que tienen la tecnología implementada que garantizará que los niños no corran un mayor riesgo de abuso".