Mexicanos creen que pueden enamorarse con solo el contacto digital

Utilizar el internet para encontrar pareja no es nada nuevo. Desde hace años existen plataformas que, considerando tu edad, gustos e intereses, te prometen ayudarte a encontrar al amor de tu vida. Aunque se estaba volviendo una opción cada vez más común, la contingencia sanitaria por Covid-19, que obligó a las personas a quedarse en casa, aceleró esa tendencia tanto que hoy, 7 de cada 10 mexicanos creen que es posible encontrar el amor a través de apps de citas.

Cuando la pandemia impidió a las personas reunirse en bares, restaurantes y fiestas, una de las consecuencias fue que los solteros tuvieron más problemas para conocer a gente nueva y, quizá, establecer una relación de pareja. Sin embargo, tal como pasó con otras actividades que tuvimos que modificar por causas del encierro, las plataformas digitales salieron al rescate y el sueño de encontrar el amor también derivó en nuevos caminos, en este caso el online dating se convirtió en la opción ideal para muchos, aseguró la plataforma Bumble.

De acuerdo con la app, la pandemia aceleró y mostró que cada vez más se están rompiendo los estigmas de conocerse y enamorarse en línea. De hecho, según una encuesta que realizó entre sus usuarios mexicanos, el 72% afirmaron que sí creen posible enamorarse de alguien con quien solo se ha tenido contacto a nivel digital.

Bumble destaca en su estudio que, aunque la mayoría de las personas podría creer que dicha tendencia está siendo sostenida por los más jóvenes que están acostumbrados a realizar la mayoría de sus actividades a través de internet, lo cierto es que su estudio reveló algo interesante: la idea de encontrar el amor en internet es consistente desde los 18 hasta los 44 años.

"Si bien se empezó a romper el estigma de conocer gente nueva online en un afán de cuidar la salud, de no exponerse, siguiendo todos los protocolos frente al Covid-19, los solteros en Bumble están dispuestos a decirle a familiares y amigos que buscan el amor en una app de citas", señaló la compañía.

Y es que, de acuerdo con la encuesta, cerca del 50% de los mexicanos cree que las personas que estaban en contra de las citas en línea, ahora están a favor ya que el online dating se convirtió en la única opción para conocer gente nueva durante el encierro.

Citas en video

Dado que las personas no podían reunirse para conocerse mejor, Bumble también descubrió que el 30% de los usuarios que encuestó, luego de hacer match, optaron por utilizar el video chat para realizar una cita previa o pre-dating. Eso les ayudó a poder conocer mejor a la persona que se encontraba detrás de la pantalla antes de verse en persona, lo que les dio una mejor sensación de seguridad, así como la oportunidad de saber si en verdad había química entre ellos.

"La pandemia vino a acelerar y cambiar muchas cosas y la aceptación de la búsqueda del amor en línea es una de ellas, lo cual pensamos que es muy positivo", comentó Samantha García, directora de mercadotecnia de Bumble para América Latina.

También agregó que en México, están escuchando a las personas que usan la plataforma con la intención de ofrecerles herramientas que cumplan con las expectativas que tienen "para ligar, tener citas virtuales de una manera segura, divertida, que les permita encontrar lo que más están buscando, a esa persona correcta y por supuesto, el amor", dijo.

Hay que señalar que Bumble es una app de citas en la que las mujeres tienen el poder y son ellas las que dan el primer paso si es que están interesadas en conocer alguno de los hombres en la app. Solo ellas pueden comenzar una conversación y evitar a usuarios incómodos o que no son de su agrado. Por otro lado, esta app se ha comprometido a erradicar el abuso entre los usuarios, por lo que le dan seguimiento a todas las denuncias y elimina a quienes violan sus reglas.

Bumble es una app gratuita disponible en la App Store y en Google Play. Para usarla se debe crear un perfil, subir fotos y empezar a hacer match con las personas. Algo que la diferencia de otras opciones es que es posible elegir entre diferentes tipos de relación. Bumble Date para buscar una pareja; Bumble BFF para hacer nuevos amigos; Bumble Bizz y para contactos profesionales.