México debe estar pendiente de la influenza H5N1: experto UNAM

Aunque por el momento, es bajo el riesgo para la salud pública del país por la situación de la influenza H5N1, antes conocida como influenza aviar, se prevé que sea un tema destacado este año por lo que "debemos estar pendientes", indicó Mauricio Rodríguez Álvarez, de la UNAM.

De acuerdo con el vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos Emergentes (PUIREE) de la UNAM, esta enfermedad podría afectar tanto la salud humana como la salud animal, e impactar la producción de alimentos y su comercialización.

"Debemos estar pendientes de la evolución del fenómeno, seguir vigilando. En 2024 hubo varios cambios relevantes respecto a estos virus, y este año seguramente habrá más. No es una situación de alarma, sino de vigilancia", señaló.

El pasado 6 de enero el Departamento de Salud de Louisiana, Estados Unidos, informó de la muerte de una persona por influenza aviar altamente patógena (HPAI, por sus siglas en inglés) o H5N1. El paciente de 68 años con varias co-morbilidades, contrajo el virus tras exponerse a aves de traspatio y silvestres.

Rodríguez Álvarez explicó que actualmente en México no se reportan casos de personas ni de animales con esta enfermedad, y que tanto las autoridades de salud humana como las autoridades de salud animal (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), así como diferentes actores de las industrias del huevo y la carne de pollo están intensificando la vigilancia sobre estos virus y emiten reportes periódicos.

Comentó que también se monitorean algunos puntos a los que llegan aves silvestres migratorias provenientes de Norteamérica, pues es una temporada con mucha actividad.

Respecto a la salud humana detalló que desde el año 2006, México cuenta con el Sistema de Vigilancia Centinela para monitorear las infecciones respiratorias (especialmente los casos graves, pero también una proporción de los leves ambulatorios). En este sistema se vigilan los virus de influenza, los coronavirus (como el causante de Covid-19), el virus sincicial respiratorio, los rinovirus, el metapneumovirus y otros).

Personal de granjas en riesgo por influenza aviar

En los últimos meses se han registrado más casos de influenza por este tipo de virus. En México se registró el fallecimiento de una persona en nuestro país con influenza tipo H5N2, en mayo de 2024; en noviembre Canadá reportó un caso grave de un adolescente con el virus H5N1; y actualmente en Estados Unidos se registran 66 casos en humanos y varias centenas de casos en animales causados por este tipo de virus.

"Por ahora, el mayor riesgo es para las personas que trabajan en las granjas o con animales potencialmente enfermos; no es un riesgo generalizado para toda la población", insistió el académico de la Facultad de Medicina.

Recalcó que hasta ahora no se ha encontrado que haya transmisión de persona a persona, que es una de las características que más se vigilan.

El experto universitario expuso que en el último año se han visto cambios en el comportamiento de los virus de influenza, en particular en el tipo H5N1 hubo modificaciones relevantes que provocaron que, de estar relativamente confinado a aves silvestres o aquellas utilizadas para la producción de carne y huevo, ahora puede afectar a otros animales, especialmente mamíferos.

A lo largo de varios años se documentó que las aves migratorias también "mueven" los virus de una región a otra, lo que ha provocado que muten, se adapten y puedan infectar a otros animales tanto de vida silvestre, domésticos o en cautiverio.

Transmisión de virus se facilita

El estado de California emitió en diciembre pasado una declaración de emergencia por el virus H5N1 en numerosas granjas, donde se encontró que no solo las vacas pueden ser afectadas, sino que otros animales del entorno como los gatos se pueden contagiar al ingerir la leche sin pasteurizar o estar en contacto directo con las vacas enfermas.

"Ahí ha comenzado una transmisión diferente. Es una situación que está en evolución, estamos vigilándola y muy pendientes de la información que se genera en Estados Unidos y de todo lo que tendría que hacer México al respecto", subrayó.

El experto de la UNAM destacó que también se ha visto que en algunas situaciones la leche no pasteurizada de las vacas infectadas con influenza H5N1 puede contener el virus infeccioso y representar un riesgo para las personas que la ingieran. Por ello, llamó a consumir solo la pasteurizada y sus derivados, y a evitar la "leche bronca o cruda", ya que puede transmitir influenza y otras infecciones como la tuberculosis y la brucelosis, entre otras.

De igual forma, precisó que podría considerarse la vacunación contra influenza del personal de granjas y sitios donde se labore con animales; cuando menos que tengan la defensa de la vacuna estacional, pues se ha visto que hay protección cruzada entre los diferentes tipos de virus de influenza.

Rodríguez Álvarez señaló que se debe monitorear el ganado lechero proveniente de Estados Unidos, pues hay un intercambio importante en la frontera norte de ejemplares que vienen de California, Arizona y Texas, y se han registrado afectaciones por la influenza H5N1 en ese tipo de animales.