México se prepara para eventos astronómicos de abril 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- A pocos días de finalizar marzo, los amantes de la astronomía y del cielo nocturno se preparan para dar la bienvenida a los eventos astronómicos que iluminarán el firmamento el próximo mes de abril, apartando las fechas en el calendario para no perderse de ninguno.

Estos fenómenos ofrecen la oportunidad a todos los fieles observadores del espacio de conocer los procesos físicos que gobiernan el entorno cósmico. Desde cometas hasta lluvias de meteoros, este mes promete dejar diversos espectáculos observables a simple vista.

Uno de los fenómenos favoritos de los mexicanos es cuando el satélite natural de la Tierra se encuentra en su fase llena, permitiendo apreciar su masa total y su brillo. Por ello, este paisaje es el ideal para aquellos que disfrutan de hacer fotografías y almacenar recuerdos.

¿Qué eventos astronómicos llegarán en abril?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

1. Luna Rosa

El próximo miércoles 1 de abril la luna llena de abril, conocida como la Luna Rosa, alcanzará su punto máximo a las 20:11 horas. No obstante, este fenómeno celeste podrá disfrutarse en todo su esplendor desde el martes 31 de marzo y hasta el jueves 2 de abril.

De acuerdo con el portal Star Walk, el satélite natural de la Tierra se alzará sobre el horizonte en dirección a la constelación de Virgo. Aunque no se pintará de rosado, su nombre se asocia con la renovación, los nuevos comienzos y una limpieza emocional de primavera.

2. Máxima elongación de Mercurio

El planeta Mercurio alcanzará su máxima elongación al oeste, es decir, su mayor separación angular con respecto al Sol, el próximo viernes 3 de abril, convirtiendo este momento en uno de los mejores para presenciar su brillo antes del amanecer, en dirección a la constelación de Acuario.

3. Cometa C/2026 A1 en perihelio

Además, el próximo 4 de abril el cometa C/2026 A1 o también conocido como "MAPS", rozará el Sol a una corta distancia. Estos tipos de astros llamados "rasantes solares" suelen ser desintegrados por el intenso calor del Sol al pasar a su lado.

No obstante, si sobrevive puede aumentar su brillo y desarrollar una larga cola, visible incluso en el día. El cometa pasará cerca de la Tierra el 6 de abril, desafortunadamente solo se podrá apreciar en países del hemisferio sur.

Alineación de cuatro planetas

Por su parte, el sábado 18 de abril también se presentará una increíble alineación planetaria, también llamada "Desfile de Planetas". Este evento dejará ver la agrupación de Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno en el cielo matutino.

En el hemisferio norte, el fenómeno podrá apreciarse 30 minutos antes del amanecer, sin embargo, su observación será mejor en el hemisferio sur. El planeta de Neptuno será el más difícil de distinguir en el firmamento, por debajo del horizonte.

Pico de Lluvia de Meteoros Líridas

El 22 de abril se presentará la lluvia de meteoros Líridas, una de las más antiguas registradas, observada desde hace al menos 2 mil 700 años y asociada al cometa C/1861 G1 o Thatcher, con una tasa máxima de 18 meteoros por hora.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el radiante se encuentra en dirección a la constelación de Hércules y Lira, siendo visible en el hemisferio norte con una iluminación de la luna del 34%.