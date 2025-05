Microsoft anuncia incremento en precios de Xbox

En el mundo de los videojuegos, Xbox es la víctima más reciente de los aranceles establecidos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Microsoft anunció, a través del portal support.xbox.com, que a partir de este jueves 1 de mayo aumentó el precio de sus consolas a nivel global.

No han sido meses sencillos para compañías de múltiples sectores cuyos procesos pasan, particularmente, por lugares como China y Vietnam; así, los aranceles impuestos por Trump también le han pegado al mercado de los videojuegos.

Hoy, a la incertidumbre por los costos y distribución de la Nintendo Switch 2 y la nueva cifra en las etiquetas de la PlayStation 5 se añade este cambio en la familia Xbox.

"Entendemos que estos cambios son retadores y se realizaron con gran consideración dadas las condiciones del mercado y el creciente costo de desarrollo.

"Seguiremos enfocándonos en ofrecer más formas de jugar más títulos en cualquier pantalla y garantizar valor para los usuarios de Xbox", aseguró Microsoft en un breve mensaje.

-----¿Cuál será el nuevo precio de las consolas Xbox?

Microsoft publicó su nueva lista de precios para Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Australia; no obstante, aclaró que en todo el mundo se hará la actualización, aunque dependerá del tipo de cambio y las condiciones de cada país.

Como referencia, en Estados Unidos la Xbox Series S de 512 GB ahora costará 379.99 dólares (alrededor de 7,450 pesos); el incremento fue de 80 dólares.

Mientras que la Xbox Series X pasó de 499.99 a 599.99 dólares, es decir, unos 11,740 pesos. Asimismo, "prevemos ajustar el precio de algunos de nuestros nuevos juegos a 79.99 dólares", anunció la firma de Redmond.

Los productos que sufrirán cambios en sus precios sugeridos son:

Xbox Series S - 512 GB

Xbox Series S - 1 TB

Xbox Series X

Xbox Series X Digital

Xbox Series X - 2 TB edición especial Galaxy Black

Control inalámbrico Xbox

Control inalámbrico Xbox - edición especial

Control inalámbrico Xbox - edición limitada

Control inalámbrico Xbox Elite Series 2 - Core

Control inalámbrico Xbox Elite Series 2

Audífonos estéreo e inalámbricos Xbox (solo en Estados Unidos y Canadá).