Microsoft cumple sus primeros 35 años en México

La compañía Microsoft celebra el día de hoy 35 años de presencia en México.

Con su llegada en 1986, la oficina de México fue la primera en Latinoamérica para iniciar su expansión por esta región.

Actualmente, la compañía centra su negocio en soluciones basadas en la nube, con un robusto ecosistema de socios de más de 6 mil empresas, más de 900 colaboradores distribuidos en 2 oficinas en el país: Ciudad de México y Monterrey.

"A lo largo de su historia, Microsoft México ha contribuido con la transformación de las organizaciones, la educación digital de niños y jóvenes, desarrollo de nuevas habilidades en adultos, acercamiento a la tecnología de personas con discapacidad para promover su inserción al mundo laboral, todo esto para propiciar el futuro digital de los mexicanos; el compromiso con el país persiste y por ello que se hacen importantes inversiones en el país, como la anunciada en 2020: Innovar por México", indicó la compañía en un comunicado.

--Cambios en Microsoft

Con la llegada de su actual CEO, Satya Nadella, en 2014, Microsoft se enfocó en las nuevas tecnologías con el objetivo de cambiar la forma en que las organizaciones y los usuarios las usan y aprovechan, de modo que es posible ver un avance en la adopción de tendencias como la Inteligencia Artificial, Big Data y La nube, y como fuentes de inspiración para crear las soluciones más innovadoras para atender los más grandes retos que han enfrentado.

"Me llena de alegría y entusiasmo ser parte de esta celebración de 35 años de Microsoft en México. Como mexicano, reconozco y valoro esta trayectoria y, principalmente, el trabajo de cada uno de los colaboradores que han pasado por estos 35 años en el país y que han contribuido con su inteligencia, capacidad, imaginación y avidez para llevar tecnología a cada empresa, negocio, emprendimiento, a cada escuela y cada hogar. Microsoft está construida por seres humanos, y en México, por su gente cálida y sumamente capaz de cambiar el futuro. Mi agradecimiento eterno por su trabajo, por su humanidad y por siempre pensar en generar un impacto positivo en la sociedad de nuestro gran país a través de la tecnología", comentó Enrique Perezyera, director general de Microsoft México.

---Trayectoria de 35 años de Microsoft en México

En 1986 empezó la historia de Microsoft en México, en sus primeros años sólo tuvo un empleado, en un pequeño despacho en Reforma; luego, el equipo creció y formaron un equipo de 5 colaboradores.

En esta misma época se lanzaron dos aplicaciones revolucionarias que cambiaron la manera en que las empresas mexicanas trabajaban: Excel y Word.

En 1991 la oficina de Microsoft México se mueve a una nueva sede, siendo la 2da oficina en la historia, ubicada en Periférico Norte.

En 1992 se inaugura la primera oficina de Microsoft en Monterrey, ubicada en Avenida Vasconcelos, con el primer empleado: Daniel Taylor.

En 1993, llegaron las primeras PCs con Sistema Operativo Windows, en un contexto realmente complicado, durante una de las peores crisis económicas de México. Microsoft respondió a las necesidades de los mexicanos con apoyos financieros a sus distribuidores, sostenimiento del tipo de cambio y teniendo promociones especiales.

En 1995 Bill Gates realiza su primera visita a México, en el marco del lanzamiento de Windows 95.

En 1996 las oficinas de Microsoft México se mudan al poniente de la ciudad, en una oficina ubicada en Paseo de los Tamarindos, Bosques de las Lomas; y, también, la oficina de Monterrey se muda a una nueva oficina en un edificio en Valle Oriente, para continuar su atención al norte del país.

En 2000 Microsoft inició una alianza de colaboración con Fundación Teletón, institución con la que trabaja en conjunto para llevar tecnología a la rehabilitación de diversas discapacidades.

En 2001 cuando explotó la burbuja de las empresas .com, se lanzó Windows XP, que de nuevo cambió la vida de millones de mexicanos. Ha sido una de las versiones más querida por los usuarios.

En 2004 Microsoft introdujo su servicio Xbox Live en México, fue entonces que los gamers mexicanos pudieron conectarse a internet y jugar con cualquier persona del mundo. Xbox 360 tenía más de 300 juegos que podían jugarse en línea.

En 2007 se lanzó Windows 7, las laptops superaron en ventas a las PCs y se hizo popular la conexión inalámbrica. También se tuvo un boom importante con Kinect, que después se llevó a aplicaciones como la medicina y la investigación; se llevó la productividad de las empresas a la nube con Office 365 y otras soluciones empresariales y para el consumidor.

En 2007, la oficina de Monterrey tiene un segundo momento de mudanza a un nuevo corporativo, su segunda oficina, en Valle Oriente. El mismo año, Bill Gates hace su última visita a México como CEO de la compañía y le es otorgada la Condecoración del Águila Azteca, por el presidente Felipe Calderón, esta es la máxima distinción que confiere el gobierno mexicano a personalidades extranjeras "por su contribución a la educación en el país y por colaborar en la creación de mejores mexicanos".

En 2010 Steve Ballmer visita México para impulsar el uso de la nube, siendo su última visita como CEO de Microsoft.

Para 2014, Microsoft México anunció la apertura de lo que ha denominado la primera oficina "totalmente móvi"" de América Latina, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y la cual funcionaría como ancla para la zona norte del país. Con esto se marcó un parteaguas en el concepto de oficinas móviles, ya que ya no utilizarían escritorios ni teléfonos fijos, y tendrían espacios parecidos a una casa.

En 2015, se tuvo la primera visita de Satya Nadella a México, en la que se anunció un plan de inversión para apoyar y promover la educación y la inclusión digital. Esto, reforzando el compromiso con México en términos de mejores oportunidades para la juventud, impulso a la innovación local, creación de puestos de trabajo e inclusión a empresarios y la comunidad a sociedades inclusivas digitalmente.

Para 2016 Microsoft México firmó el convenio "Gran Acuerdo por el Trato Igualitario de la CDMX" con el gobierno de la Ciudad de México, donde reforzó su mensaje de ser una empresa que, al creer en el talento humano y apoyado en la tecnología, aplica prácticas laborales de inclusión, no discriminación y trato igualitario.

En 2017 llegó Microsoft Teams a México, el nuevo espacio de trabajo y una nueva herramienta para la colaboración en equipo. Microsoft Teams se convirtió en una herramienta imprescindible durante la transformación de la forma de trabajo en México; Teams ha sido clave para la continuidad operativa de muchas compañías mexicanas.

En 2019, Brad Smith, presidente de Microsoft Corporation visitó el país y presentó su libro "Tools & Weapons: The promise and the Peril of the digital age2 en un evento en el Tec de Monterrey, campus Santa Fe, en donde llevó a cabo una charla con el vicepresidente Asociado de Internacionalización, Raúl Rodríguez Barocio, dirigido a los jóvenes estudiantes.

Julio de 2018 es la fecha en que Enrique Perezyera se incorpora a Microsoft como director general de la subsidiaria de México.

En 2020 en el mes de febrero, se anunció un nuevo plan de inversión llamado "Innovar por México". En video, Satya Nadella anunció el plan que tendría el objetivo de apoyar el desarrollo del país en diversos sectores productivos. Este plan involucró grandes acciones como la creación del primer centro de datos en el estado de Querétaro, así como un robusto programa de educación para atender a más de 1 millón de jóvenes con capacitaciones en habilidades digitales para acceder a mejores oportunidades de empleabilidad; además de programas de impacto social, a través del uso de Inteligencia Artificial.

En diciembre de 2020, se lanzó un 5° pilar fundamental llamado "PyMEs Digitales", un plan integral de apoyo para la recuperación ante el impacto de la pandemia en las PyMEs mexicanas.

También, en este año, Microsoft llevó a cabo la iniciativa global, junto con LinkedIn conocida como "Global Skilling Initiative" que tuvo el objetivo de apoyar a las personas afectadas por la crisis sanitaria en temas de empleabilidad, brindando capacitación y actualización de habilidades digitales para mejorar y tener nuevas oportunidades de trabajo en el contexto de incertidumbre. En México esta iniciativa logró impactar a más de 1.4 millones de personas, logrando el 25% del total de participantes a nivel global.

En el mismo año, se anunció la disponibilidad de Microsoft Surface en México, con un robusto portafolio de dispositivos para llegar a diversas audiencias, ya sea empresariales y para usuarios finales.

En 2021, llega Windows 11 a México, la última versión del sistema operativo que llegó a cambiar la perspectiva de las PCs, brindando una experiencia mucho más suave, amigable y productiva para los usuarios.