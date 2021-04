Microsoft espera regresar a sus oficinas en septiembre

Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 millones de compañías en el mundo llevan más de un año permitiendo a sus empleados trabajar de manera remota. Muchas ya han anunciado que, incluso cuando el virus esté controlado, el home office seguirá siendo una opción, lo que muchos agradecen, pero hay otros que, por sus funciones, o por gusto, quieren volver a la oficinas y, en el caso de Microsoft, eso podría suceder en septiembre.

Microsoft había dado a conocer que tenía la intención de abrir sus oficinas a partir de julio de 2021. Sin embargo, al igual que otras compañías de tecnología, finalmente ha decidido volver a retrasar la reapertura al menos hasta el 7 de septiembre cuando, esperan, la contingencia por la pandemia de Covid-19 podría disminuir.

De acuerdo con el medio estadounidense "The Verge", Microsoft decidió esperar más tiempo como una respuesta a consultas continuas con expertos en salud y datos que tienen disponibles.

En un correo electrónico que hicieron llegar a su personal, el vicepresidente ejecutivo Kurt DelBene dijo que la demora le dará "flexibilidad adicional" a los empleados que normalmente hace planes para el verano. Agregó que los gerentes de las oficinas locales también tendrán la libertad de instituir más demoras si la situación en su área fuera demasiado riesgoso.

Cabe recordar que la compañía de tecnología se encuentra actualmente en una fase de "apertura suave" en la que un número limitado de empleados puede regresar al trabajo en persona. Se calcula que solo alrededor del 20% de los empleados globales de Microsoft regresaron a las oficinas en marzo.

Otra tecnológica que anuncia sus planes

Todavía hay mucha incertidumbre en torno a la pandemia. Si bien el número de personas vacunadas están aumentando rápidamente, lo que podría hacer que sea más seguro para las personas trabajar en las oficinas, todavía no hay suficientes personas protegidas y no se espera que eso cambie en breve. A ello hay que agregar el aumento de variantes de virus de propagación más rápida, por lo que, si se quiere evitar regresar a confinamientos más estrictos, es necesario mantener las precauciones.

En ese sentido, otra empresa de tecnología que anunció sus planes al respecto es Google que informó a sus empleados que planea permitir que algunos regresen a las oficinas el próximo mes.

"The New York Times" publicó un correo electrónico que decía "es probable que comencemos a dar la bienvenida a los empleados de Google a algunas de nuestras oficinas de Estados Unidos, de forma voluntaria".

La compañía le dijo a "The Verge" que los detalles de la reapertura dependerán de "criterios específicos que incluyen aumentos en la disponibilidad de vacunas y tendencias a la baja en los casos de Covid-19". Sin embargo, no requiere que los empleados se vacunen.

Google ha sido de las empresas que se ha destacado por el cuidado a sus empleados. Desde que inició la emergencia envió a sus empleados a casa y les proporcionó dinero para que pudieran comprar el equipo necesario para trabajar a distancia.

Google había considerado la reapertura de oficinas en julio pasado, pero la propagación de la pandemia cambió rápidamente eso; las oficinas han permanecido desde entonces en su mayoría cerradas. Ahora se espera que en las próximas semanas algunos de sus empleados comiencen a regresar y, al igual que Microsoft, se estima que será hasta septiembre cuando más trabajadores puedan volver.