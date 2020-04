Miles de cuentas de Nintendo fueron hackeadas

Lo que inició como una denuncia de los jugadores porque alguien había tratado de ingresar a sus cuentas de Nintendo fue confirmado por la propia compañía que aceptó que alrededor de 160 mil usuarios fueron afectados por un hackeo.

Miles de usuarios notaron actividad extraña en su cuenta, ya sea ingresos no autorizados o compras de cientos de dólares en juegos y en la moneda virtual de Fortnite, lo que llevó a Nintendo a realizar una investigación al respecto para después confirmar que la seguridad de muchos de sus jugadores se ha visto comprometida.

De acuerdo con la información dada a conocer por la compañía el problema de seguridad está relacionada con los datos de inicio de sesión de la Nintendo Network ID (NNID), ligada originalmente a los sistemas Nintendo 3DS y Wii U.

Al parecer los accesos no autorizados se han presentado desde inicios de abril y los hackers han tenido acceso a datos como nombre de usuarios del jugador, fecha de nacimiento, país, email, nombre completo y sexo.

Nintendo asegura que la información de la cuenta bancaria no está entre la información visible por las personas que han accedido ilegalmente a las cuentas.

Sin embargo, la compañía está enviando un mail a los jugadores los comprometidos para que modifiquen su información para ingresar a la plataforma.

Asimismo, Nintendo decidió deshabilitar la posibilidad de ingresar a la NNID. Además, ha reiniciado las contraseñas de las personas afectadas.

Pero las soluciones no dependen del todo de Nintendo. La compañía de videojuego está pidiendo cambiar las contraseñas y que estas, además de ser lo suficientemente seguras en su composición, no se utilicen en otras páginas web y servicios. De hecho, en caso de que utilicen el mismo password en cuentas bancarias o PayPal, recomiendan cambiarla inmediatamente.

La empresa también está solicitando a los usuarios que activen la tecnología de verificación en dos pasos una medida recomendada para todas las plataformas digitales que mejora considerablemente la seguridad de las cuentas.