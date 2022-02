Mónica Aspe, pionera del 5G

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- "Visionaria, valiente y tenaz", así fue definida Mónica Aspe Bernal por la empresa estadounidense de tecnología AT&T, al ratificarla, en marzo del 2021, como su CEO en México. Este nombramiento se dio después de que Aspe Bernal ejerciera un año como CEO interina de esa compañía, tras la salida de Laurent Therivel. Es la primera vez que una mujer mexicana lidera las operaciones del gigante de las telecomunicaciones en el país.

Ella es un ejemplo de liderazgo femenino. Desde su rol y con muchos años de experiencia en la industria, Aspe está convencida de que las mujeres son pieza clave para lograr reactivar la economía, luego de los estragos ocasionados por la pandemia de Covid-19.

En la industria de las tecnologías de la comunicación y la información, donde solo tres de cada 10 mujeres obtienen un puesto de trabajo, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Mónica Aspe se abrió paso con una gestión sólida en medio de una crisis global por el coronavirus. Y es que, en este periodo, los operadores móviles en México registraron una considerable caída en ingresos, debido a la disminución de actividades.

Asumir el liderazgo de AT&T México, en plena pandemia, hizo que Aspe enfocara sus esfuerzos para hacer que la compañía lograra una recuperación saludable, al acelerar la transformación digital al interior de la multinacional, en beneficio de sus clientes.

"Impulsamos nuestra propia transformación digital en un contexto de transformación de la economía y de las preferencias de nuestros clientes. Eso nos obligó a ser mejores al interior. La experiencia del cliente es lo que nos ha proporcionado la mayor rentabilidad de crecimiento", dijo Aspe Bernal.

A tres años de ser parte de AT&T, su liderazgo enfrenta un reto importante en nuestro país, al convertirse en la pionera en el inicio del despliegue de la red 5G en México, tras adelantarse a Telcel y anunciar, en diciembre pasado, el inicio de la implementación estas redes.

Mujer resiliente frente al gigante de la telefonía

La propia Mónica Aspe se define como una mujer resiliente, adaptable y en continuo aprendizaje. Uno de los principales retos que enfrenta es que la empresa que dirige atraiga a nuevos clientes, para así reducir la concentración de usuarios que tiene Telcel, empresa que brinda servicios a alrededor de dos tercios de los usuarios en redes móviles en el país.

En ese esfuerzo, hace unas semanas, Mónica Aspe comunicó, en un video difundido en las redes sociales de AT&T México, que rebasaron los 20 millones de usuarios que utilizan los servicios de la compañía, tras siete años desde que esta empresa inició operaciones en el país.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Aspe Bernal es una voz que sobresale en el sector de las telecomunicaciones al hacer frente a lo que ella considera un sector todavía influido en demasía por un actor preponderante.

En distintos foros, Mónica Aspe ha señalado que el gran reto en el sector de las telecomunicaciones es alcanzar un mercado competido y con inversión. Mientras que el mayor obstáculo es la concentración del mercado.

"La concentración persiste y se traduce en prácticas anticompetitivas y frena realmente la oportunidad de México de entrar de lleno a la economía digital", señaló durante su participación, hace unas cuantas semanas, en el panel "Competitividad económica en México", organizado por el ITAM.

Desde hace varios años, Aspe tiene muy clara su misión: desde cualquier trinchera donde se encuentre librar una batalla en contra de los monopolios públicos y privados. Según la experta en telecomunicaciones, estas prácticas le restan poder al consumidor, al reducir la oferta e incrementar los precios.

Para la exfuncionaria federal, la Reforma de Telecomunicaciones de 2013, abrió las puertas para nuevos jugadores del mercado, lo cual benefició a los usuarios. Sin embargo, ante el inminente crecimiento de la red 5G, señala que se requiere un regulador más fortalecido, para garantizar la competencia efectiva.

"Tenemos al IFT, un regulador técnicamente especializado, al que hay que fortalecer para que emita regulación de manera más decisiva y dinámica. Necesitamos más regulador, no un menor regulador", señaló en el citado foro de especialistas organizado por el ITAM.

Visionaria de las tecnologías y las telecomunicaciones

Mónica Aspe Bernal es hija del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe y de Concepción Bernal Verea, cuyo padre fue un reconocido antropólogo, llamado Ignacio Bernal y García Pimentel, quien dirigió diversas excavaciones y restauraciones en Teotihuacán.

Politóloga mexicana, especialista en el diseño e implementación de políticas públicas con énfasis en telecomunicaciones, radiodifusión e inclusión digital. Cuenta con una Licenciatura en el ITAM y una Maestría de la Universidad de Columbia, ambas en Ciencia Política, así como un Diplomado en Planeación y Operación Legislativa por el ITAM y uno en Filantropía para el Desarrollo por la UIA.

Antes de unirse a AT&T en México, en 2018, como Vicepresidenta de Asuntos Externos, Mónica trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, representando a México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Años atrás, también se desempeñó como Subsecretaria de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), durante la gestión de Gerardo Ruiz Esparza, en la que promovió la implementación de políticas públicas derivadas de la Reforma de Telecomunicaciones de 2013.

Además, participó en la coordinación del proyecto nacional de transición hacia la Televisión Digital Terrestre, para liberar la banda de 700 megahercios (MHz), que permite el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. En dicho programa se entregaron 20.2 millones de televisores digitales, llegando al 90% de los municipios del país, para impulsar a México en su transición hacia televisión digital.

Asimismo, impulsó el programa México Conectado, en la administración de Enrique Peña Nieto, para brindar conexiones gratuitas a la Red en lugares públicos de todo el país. Durante su gestión, el número de sitios conectados por la SCT creció de 5 mil a más de 65 mil.

Cabe destacar que la ejecutiva también se desempeñó como directora general de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, desde donde impulsó la migración de estaciones de AM a FM.

"La vasta experiencia de Mónica en la industria mexicana de las telecomunicaciones y su compromiso de largo plazo con la promoción de la competencia, serán activos invaluables a medida que buscamos contribuir a la reducción de la brecha digital y traer mayor innovación a México", reconoció Laurent Therivel, entonces CEO de AT&T en México, al momento en que Aspe se incorporó a las filas del gigante de las telecomunicaciones.

La red 5G y la inclusión de género, las batallas por librar

Con el anuncio de despliegue del 5G de AT&T en México, Bernal Aspe buscará expandir la cobertura para competir en el mercado nacional con el gigante de las telecomunicaciones en México, Telcel, y lograr la rentabilidad financiera para la empresa.

Con un plan que desarrollará durante los próximos tres años, Aspe anunció que la compañía ya conectó los primeros 50 dispositivos a la red 5G, con los que probará la experiencia de navegación de esta nueva tecnología que dará cobertura a las principales ciudades del país.

"Con 5G buscamos contribuir al desarrollo de un ecosistema que acelere los usos de estas tecnologías, que sirvan a México y a otras economías emergentes", comentó la ejecutiva quien también es miembro de los Consejos de Administración de Volaris y Sky México.

Para Mónica Aspe, no solamente se trata de reducir la brecha digital al conectar a más personas y organizaciones a internet, sino también considera necesario impulsar la inclusión de género en el sector de la tecnología y las telecomunicaciones. Para ello, desde su trinchera construye espacios igualitarios para las personas, sin importar el género.