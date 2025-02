MrBeast muestra imágenes al interior de pirámides de Egipto

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, ha sorprendido a su audiencia con un video que muestra imágenes nunca antes vistas del interior de las pirámides de Egipto.

Con acceso exclusivo otorgado por el gobierno egipcio, el creador de contenido pasó 100 horas explorando las antiguas estructuras, desde cámaras funerarias hasta pasadizos ocultos.

El video, publicado el pasado sábado 8, rápidamente se volvió viral y ya acumula más de 78 millones de visualizaciones. Acompañado por sus amigos Chandler Hallow, Karl Jacobs y Nolan Hansen, MrBeast visitó las tres grandes pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y Micerinos.

En su recorrido, exploraron la supuesta cámara de descanso del faraón Keops, aunque los expertos siguen debatiendo si realmente albergó su tumba.

Uno de los momentos más impactantes del video ocurrió cuando descendieron a la tumba de Osiris, un sitio envuelto en mitos y considerado un "portal al inframundo" según la mitología egipcia. Para llegar al sarcófago de piedra, el equipo tuvo que atravesar pasajes inundados y oscuros. "Esto es lo más aterrador que he hecho nunca", comentó uno de los acompañantes de MrBeast.

El recorrido no se limitó a los sitios turísticos. MrBeast y su equipo accedieron a la pirámide de Kefrén, donde inspeccionaron galerías subterráneas que contenían inscripciones de los obreros que construyeron el monumento hace miles de años.

"Esto es la prueba definitiva de que los egipcios fueron los verdaderos constructores de las pirámides", afirmó uno de los expertos que los acompañaba.

Otro de los puntos culminantes fue la visita a la tumba de Iymery, un sumo sacerdote del Antiguo Egipto. Debido a la fragilidad de sus jeroglíficos, este lugar permanece cerrado al público, pero el equipo pudo documentar sus coloridas pinturas, que muestran escenas de la vida cotidiana egipcia, incluido el proceso de fabricación de vino.

La expedición culminó con el ascenso a la cima de la Gran Pirámide de Guiza, un privilegio que han tenido menos de 50 personas en la historia moderna. Durante el ascenso, encontraron inscripciones de los obreros que construyeron el monumento, un testimonio de la labor que se realizó hace más de 4,500 años. "Si puedes construir una pirámide, puedes hacer cualquier cosa", concluyó el egiptólogo que guió la exploración.

La grabación generó un gran impacto tanto en redes sociales como en la comunidad arqueológica. Mientras algunos usuarios se maravillaron con la oportunidad de ver imágenes exclusivas, otros debatieron sobre el acceso a zonas restringidas y la posibilidad de dañar estructuras históricas. Las autoridades egipcias aseguraron que la exploración se realizó con sumo cuidado y bajo la supervisión de expertos.

El video de MrBeast no solo ha permitido que millones de personas conozcan mejor los misterios de las pirámides, sino que también ha despertado un renovado interés en la historia del Antiguo Egipto, mostrando que el mundo digital y el pasado pueden unirse para ofrecer contenido educativo e impactante.