Mucormicosis, el hongo negro que podría ser síntoma del Covid-19

Las autoridades sanitarias de la India informaron sobre una nueva y potencialmente peligrosa infección, inducida por el Covid-19. Se trata de "mucormicosis" un tipo de hongo negro que afecta a pacientes con niveles de azúcar irregulares, provocándoles pérdida de la vista, amputación de la zona afectada y, en el peor de los casos, la muerte.

Este síntoma, desencadenado en algunos de los pacientes con Covid-19, lo dio a conocer el Hospital Sir Ganga Ram, a través de un informe, luego que detectaran seis casos de hongo negro en los últimos dos días.

De acuerdo con Atul Gogia, especialista en diabetes de ese centro hospitalario, el número de casos por mucormicosis ha aumentado porque las infecciones por Covid-19 van al alza.

"Ocurre cuando los pacientes tienen niveles altos de azúcar o incontrolables. Vemos al menos un caso de mucormicosis todos los días, pero no es nada inusual", aseguró en dicho informe.

En cambio, el experto en enfermedades infecciosas recordó que en 2020 se llegaron a diagnosticar 12 casos de hongo negro a lo largo de 15 días.

"Estamos viendo un aumento nuevamente en esta peligrosa infección por hongos provocada por Covid-19", declaró Manish Munjal, cirujano otorrinolaringólogo. "El año pasado, esta infección causó una alta mortalidad y muchos pacientes sufrieron pérdida de la vista y la extirpación de la nariz y el hueso de la mandíbula", detalló en una entrevista con "The Independent".

¿Qué es la mucormicosis y qué la ocasiona?

Los especialistas explicaron que la mucormicosis es una enfermedad fúngica inhabitual, originada por el grupo de mohos mucormicetos. Esta infección puede albergarse en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, las más comúnmente afectadas son el cerebro, los senos nasales y los ojos.

Gaurav Kumar, médico residente del Hospital Ram Manohar Lohia, declaró en el informe del Hospital Sir Ganga Ram que la población más susceptible a padecer hongos negros durante el Covid-19 es aquella con funciones inmunológicas bajas o con niveles desproporcionados de azúcar en la sangre.

Otros de los factores de riesgo son el padecimiento de comorbilidades, que es cuando se padecen uno o más trastornos además de la enfermedad primaria, como la diabetes, problemas cardíacos, insuficiencia renal o algunos tipos de cánceres.

El experto ahondó que para los pacientes con un sistema inmunológico saludable, esta infección "no presentará un daño grave".

Sin embargo, los médicos se encuentran preocupados por sus efectos en pacientes vulnerables, ya que las personas que contraen el hongo negro sólo tienen una tasa de supervivencia del 50%, frente al nuevo coronavirus.

¿Qué podría estar provocando mucormicosis en el Covid-19?

Kumar argumentó que el surgimiento del hongo negro se debe, muchas veces, al uso de medicamentos esteroides para inhibir los síntomas del Covid-19, pues estos "dispara(n) el nivel de azúcar en la sangre y aquellos con azúcar incontrolable aumentan las posibilidades de infección por hongos".

El especialista destacó que, comúnmente, la mucormicosis se manifiesta en las etapas posteriores a la recuperación, por lo que podría considerarse que forma parte de los síntomas del "long Covid" o "Covid-19 prolongado".

El hongo -prosiguió el investigador- se produce en algunas de las personas que requirieron de soporte ventilatorio, para controlar la dificultad para respirar.

"Si se usa agua no esterilizada en una botella humidificadora conectada a un tubo de oxígeno, entonces pueden crecer cantidades de microorganismos y pasar al cuerpo, causando infección en pacientes inmunodeprimidos", explicó.

¿Qué síntomas desarrolla una infección por hongo negro?

Los síntomas que se experimentan son la hinchazón facial, dolor de cabeza, congestión nasal, manchas negras en el ángulo superior de la boca o en el puente nasal, así como erupciones en la piel, ampollas o piel negruzca.

Los indicios de una infección por mucormicosis pueden variar, dependiendo de la parte del cuerpo afectada, y en algunos casos, estos síntomas pueden pasar desapercibidos, durante la etapa inicial.

La India ha sido uno de los países, sino es que la región más afectada por los efectos del SARS-CoV-2. En septiembre del 2020, los casos registrados oscilaban entre los 96 mil diarios y disminuyeron, progresivamente, hasta alcanzar los 12 mil, a principios de marzo.

Esta reducción permitió que muchas empresas reabrirán sus puertas, se realizaron reuniones masivas, así como mítines y actividades religiosas con la presencia de miles de personas.

Actualmente, la realidad es muy distinta. El jueves seis de mayo se contabilizaron 414 mil 188 casos nuevos y 3 mil 915 muertes. A estas cifras se suman la detección de una infección fúngica, conocida como "mucormicosis".