Multan a Meta por filtración de contraseñas de Facebook en 2019

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés), dio a conocer que Meta, compañía a cargo de redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram, fue multada por 91 millones de euros, es decir, unos 100 millones de dólares, por cuestiones de privacidad.

En 2019, se inició una investigación en contra de la compañía tras la vulneración de la privacidad de los usuarios después de que se filtraran "cientos de millones" de contraseñas de usuarios que habían sido almacenadas en texto sin formato en sus servidores.

La DPC abrió una investigación tras el incidente y años después se concluyó que "Meta no cumplía con los estándares legales del bloque, ya que las contraseñas no estaban protegidas con cifrado, lo que creaba un riesgo ya que terceros podrían acceder a información confidencial de las personas", señala la publicación de la DPC.

Además, se determinó que Meta infringió las normas por no notificar el incidente en el plazo requerido que son 72 horas después de tener conocimiento de este.

Esto respondió Meta sobre la infracción

De acuerdo con el medio estadounidense Tech Crunch, el portavoz de Meta, Matthew Pollard, en un correo declaró que Meta tomó las "medidas inmediatas" sobre lo que había sido un "error" en sus procesos de gestión de contraseñas.

"Como parte de una revisión de seguridad en 2019, descubrimos que un subconjunto de las contraseñas de los usuarios de Facebook se registraba temporalmente en un formato legible dentro de nuestros sistemas de datos internos. Tomamos medidas inmediatas para corregir este error y no hay evidencia de que se haya abusado de estas contraseñas o se haya accedido a ellas de forma indebida", señaló el portavoz.

Además, aseguró que Meta colaboró con la Comisión para la investigación.

Esta no es la primera vez que la DPC multa a Meta. En marzo del 2022 se llevó una multa de 17 millones de euros por una vulneración en seguridad en 2018 que afectó a 30 millones de usuarios de Facebook.