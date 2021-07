Neutralidad de la Red: lo que necesitas saber de sus lineamientos

Hoy en día, internet es un servicio fundamental pues gracias a él, en estas épocas de pandemia, pudimos mantenernos comunicados para continuar con nuestra labores y actividades del día a día. Al ser tan importante, este debe estar regulado con el fin de garantizar que los usuarios cuenten con un buen servicio al momento de conectarse al mundo digital.

Ante esta situación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó, el pasado 29 de junio, los lineamientos sobre neutralidad de la red, los cuales regulan el tráfico de internet y la administración de la red. Esto se dio después de que, tras siete años de negarse a hacer publico estos lineamientos, se vio obligado a expedirlos por un amparo obtenido por la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.

El objetivo de esto lineamientos es que "... los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet se sujeten a los principios de libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia e información, gestión de tráfico, calidad y fomenten el crecimiento sostenido de la infraestructura de telecomunicaciones", así se menciona en el comunicado publicado en la página oficial del IFT.

Este tema ha dado de que hablar y hay puntos a favor y en contra de estas nuevas regulaciones, en este sentido, el IFT llevó a cabo una consulta pública con el objetivo de recopilar comentarios y sugerencias que permitieran enriquecer el anteproyecto de lineamientos y los cuales fueron aprobados posteriormente por el Pleno del Instituto.

Dichos lineamientos garantizan "la libre elección, la privacidad de los usuarios, la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas, la no discriminación de tráfico en internet, así como la calidad, capacidad y velocidad del servicio contratado por el usuario, al tiempo que contribuyen al cierre de la brecha digital, promueven el crecimiento del ecosistema digital e incentivan el despliegue de infraestructura; además, contemplan elementos de transparencia y seguimiento con el objetivo de mantener sus políticas actualizadas ante la vertiginosa evolución de las redes", se lee en el comunicado del IFT.

Ante esto, en la mesa redonda "Neutralidad de la Red: lo que debes saber sobre los nuevos lineamientos", los especialistas Ana Paula Rumualdo, Líder Practica de Tecnologías Digitales y Federico Hernández, Socio de Telecomunicación, Medios y Tecnología de Hogan Lovells nos hablaron acerca de lo que es la Neutralidad en la Red, así como la importancia de que Internet esté regulado para un mejor ejercicio de este.

¿Qué es la Neutralidad de la Red?

Neutralidad de la Red es un concepto que acuñado en 2003 en la Universidad de Columbia por el profesor Tim Wu y el cual, fue utilizado en un principio para describir el papel que jugaban los sistemas telefónicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, este concepto se ha ido modificando debido al avance de las nuevas tecnologías y ha sido útil para hablar sobre la regulación de internet.

De acuerdo con Ana Paula Rumualdo, líder de Prácticas Tecnológicas Digitales de Hogan Lovells, la neutralidad de la red significa que "todo el tráfico de internet debe ser tratado de la misma forma sin discriminación o interferencia. Significa un internet sin discriminación ni carriles rápidos, sin cuotas adicionales ni interferencia o bloqueo entre proveedores de contenido para que el usuario pueda navegar libremente".

Esto quiere decir que, todo el tráfico debe ser tratado de la misma forma, de tal manera que los usuarios tengan acceso a internet con la misma velocidad sin tener que contratar servicios más rápidos, además que el contenido que se encuentra en la red no debe ser bloqueado por los proveedores. Aunque en este último caso, cabe destacar que en el artículo quinto de los lineamientos propuestos por el IFT, señala que, en casos de emergencia como terremotos, podría haber bloqueos de ciertas páginas o aplicaciones para que el tráfico fluya rápidamente.

Bajo este concepto, la Neutralidad de la Red significa entonces que los proveedores de la red como Telmex, Izzi, Megacable, entre otros, debe permitir que los usuarios accedan a contenidos sin privilegiar a un participante en la red, es decir, evita que existan contenidos de primera y segunda clase

¿Por qué es importante la Neutralidad de la Red?

La Neutralidad de la Red beneficia a los usuarios debido a que garantiza la igualdad al acceso a contenidos, a esto, Ana Paula Rumualdo señala que la regulación de internet tiene como consecuencia el efecto democratizador; "el efecto democratizador pone al usuario al mando, él va a decidir qué uso le va a dar al internet". Por otro lado, uno de los beneficios que trae consigo esta neutralidad es el Zero Rating, el cual ha dado de que hablar debido a que, con este servicio, el usuario tiene derecho a acceder a ciertas páginas con un costo considerablemente reducido o incluso de forma gratuita.

Para ello, el IFT señala en sus artículos octavo y noveno que los usuarios pueden tener acceso gratuito a ciertas páginas patrocinadas por el proveedor o por terceros, además que, aunque los usuarios no cuenten con datos móviles en sus gadgets, pueden acceder a sitios web en los que pueden realizar trámites necesarios, tales como páginas gubernamentales o incluso páginas financieras.

Ana Paula Rumualdo señala ante esta situación que es de suma importancia considerar al Zero Rating como un puente para que los usuarios puedan tener acceso a sus derechos fundamentales; "Podemos entender que el acceso a internet se ha vuelto un puente para que algunos derechos fundamentales puedan ser disfrutados por los individuos, en este sentido, podemos ver a los tentáculos de internet abrazando a los derechos fundamentales. Internet puede ser un puente para que los derechos puedan ser logrados", afirmó Ana Paula Rumualdo.

Finalmente, la Líder Practica de Tecnologías Digitales señaló que estos lineamientos funcionaban para tener un balance entre el mundo digital y analógico que estamos viviendo; "La importancia de la Neutralidad de la Red se debe a que internet es todo un mundo y como tal sus posibilidad son infinitas, este es el espejo del mundo analógico que nosotros tenemos y por ello es muy importante protegerlo pero, también es importante entender para qué es la gestión y sirve para que el mundo en el que nosotros estamos viviendo siga funcionando con la velocidad que necesitamos y como consumidores sigamos teniendo un servicio satisfactorio", concluyó.