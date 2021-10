Nintendo Switch OLED llega a México

La compañía Nintendo sorprendió a las fans de sus consolas, al lanzar al mercado mexicano este viernes una nueva versión de su consola híbrida, la cual está dirigida a los usuarios que buscan una experiencia visual de mayor calidad.

Nueva Nintendo Switch llega a México

Estamos hablando de la Nintendo Switch modelo OLED, una versión que, como su nombre lo indica, se diferencia de sus contemporáneas de marca por incorporar una pantalla OLED de 7 pulgadas que resalta los colores vívidos, además de otorgar negros más puros y un contraste nítido al jugar on-the-go.

"A partir de hoy, el miembro más nuevo de la familia de sistemas Nintendo Switch ya está disponible en las tiendas. Nintendo Switch: el modelo OLED tiene un tamaño general similar al del sistema Nintendo Switch, pero con una pantalla OLED más grande y vibrante de 7 pulgadas con colores vivos y un contraste nítido. Este nuevo sistema ofrece a las personas otra opción para jugar la vasta y creciente biblioteca de juegos de Nintendo Switch como quieran y donde quieran" señaló Nintendo en un comunicado.

Cuando la casa de personajes emblemáticos como Mario Bros, Samus Aran, Link o Kirbi, anunció en julio pasado que la consola estaría disponible para su adquisición el 8 de octubre, no se mencionó nada acerca de sí México formaría parte de las regiones en las que llegaría.

Otras de las características añadidas con las que cuenta la nueva consola, es la integración de un puerto ethernet en el dock, un nuevo soporte ajustable de ángulo amplio y un almacenamiento interno expandido, el cual cuenta ahora con 64 GB, es decir, el doble de espacio con respecto a los 32 GB del modelo original.

De igual forma, la gran N indicó que la consola está disponible en dos presentaciones: Nintendo Switch (modelo OLED) paquete blanco y Nintendo Switch (modelo OLED) paquete rojo neón / azul neón.

"El modelo OLED ya está disponible en las tiendas y viene en dos opciones de color: Nintendo Switch - Modelo OLED en blanco, que cuenta con controladores Joy-Con blancos, una unidad principal negra y una base blanca; y Nintendo Switch - Modelo OLED rojo neón / azul neón, que cuenta con controladores Joy-Con rojo neón y azul neón, una unidad principal negra y una base negra. Un estuche de transporte y un juego de protector de pantalla también están disponibles para comprar a partir de hoy", indicó Nintendo.

Precio

La fina de videojuegos también indicó que la nueva consola está disponible en un precio de 9 mil 999 pesos mexicanos

Metroid Dread

De igual forma, Nintendo señaló que junto con el lanzamiento de la nueva consola también llegará a los gamers mexicanos el nuevo juego Metroid Dread.

Pero esa no es la única nueva experiencia de Nintendo que se lanza hoy. También está disponible el próximo juego de la franquicia, Metroid Dread.

Metroid Dread sigue a la cazarrecompensas intergaláctica Samus Aran mientras desciende a un nuevo planeta para investigar una misteriosa transmisión.

"Hoy es un día emocionante para los fanáticos de Nintendo, con el lanzamiento de dos nuevos productos importantes en las tiendas. Nintendo Switch: el modelo OLED y Metroid Dread son evoluciones, una de las más vendidas de hardware y la otra de una franquicia muy conocida y querida. Los fanáticos que eligen ambos productos juntos realmente no creerán lo que ven cuando puedan jugar a través de la última aventura de Samus con una imagen y un sonido tan envolventes", dijo Nick Chávez, vicepresidente senior de ventas, marketing y comunicaciones de Nintendo of America.