Nintendo Switch ya soporta audio Bluetooth

Nintendo por fin anunció que su consola híbrida ya es compatible con dispositivos de audio Bluetooth. Esta característica ha sido una de las más demandadas por los usuarios de Nintendo Switch desde su lanzamiento en 2017, esto debido a que este tipo de dispositivos ya son de uso cotidiano para la mayoría de los "gamers".

El gigante de los juegos realizó el anuncio de manera silenciosa a través de su cuenta oficial de Twitter. En dicho posteo, Nintendo señaló que la inclusión de esta funcionalidad se debió gracias a una actualización de software, misma que permite al Switch la capacidad de emparejarse con dispositivos Bluetooth para la salida de audio.

Dicho lo anterior, ahora en la configuración de la consola, los "gamers" podrán encontrarse con el apartado "Bluetooth Audio" en el que es posible sincronizar un par de audífonos o algún otro dispositivo de audio con este tipo de conectividad.

Sin embargo, es importante decir que la nueva función solo es compatible con dispositivos para salida de audio y no para dispositivos de entrada a través de Bluetooth como micrófonos.

De igual manera, solamente es posible emparejar el Nintendo Switch con dos controladores a la vez mientras se usa audio Bluetooth, por lo será necesario desconectar tus audífonos si deseas participar en partidas de ocho jugadores.

Si bien, es posible guardar hasta 10 dispositivos Bluetooth en el sistema de la consola, la nueva funcionalidad tiene algunas limitaciones, ya que solamente podrás utilizar un máximo de dos controles inalámbricos al conectar un dispositivo de audio Bluetooth.

Igualmente, esta funcionalidad se desactivará de manera automática durante la comunicación local y no habrá soporte para micrófonos Bluetooth.

¿Cómo vincular mis audífonos a mi Nintendo Switch?

El proceso para emparejar un par de audífonos o una bocina al Switch es muy fácil, solamente debes poner tu consola en modo emparejamiento y buscar los dispositivos en la lista de dispositivos disponibles.

---El problema del Bluetooth en las consolas

Un punto importante a mencionar, es que esta funcionalidad llegó después de cuatro años de que el Nintendo Switch está a la venta, sin embargo, no es el único caso dentro de la industria.

De hecho, PlayStation 5 y Xbox Series X|S actualmente no cuentan con compatibilidad con este tipo de dispositivos de forma nativa. Esto se debe a que los mandos inalámbricos funcionan con Bluetooth y añadir más aparatos a la red podría causar interferencias y un exceso de latencia.

El audio inalámbrico ha estado notablemente ausente del Switch desde que se lanzó por primera vez. A lo largo de los años, varios fabricantes de terceros lanzaron accesorios que agregaron soporte para dispositivos de audio inalámbricos, mientras que una actualización anterior también agregó soporte para auriculares USB.

Sin embargo, esta actualización finalmente hará que sea mucho más fácil usar la tecnología inalámbrica, considerando que le permitirá conectar el auricular Bluetooth que usas con todos tus otros dispositivos.