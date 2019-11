OMS busca concientizar al mundo sobre resistencia a los antibióticos

Con el objetivo de aumentar la conciencia mundial sobre la resistencia a los antibióticos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) iniciará este lunes la Semana Mundial de Concientización sobre Antibióticos (WAAW, por sus siglas en inglés).

Cada mes noviembre, la institución sanitaria global fija una serie de actividades y da a conocer documentos y nuevas cifras sobre el uso excesivo e indebido de los antibióticos en la salud humana, además de alentar a mejores prácticas entre el público en general y los trabajadores de la salud.

El abuso y el uso indebido de antibióticos han fomentado la aparición y propagación de la resistencia a éstos, por lo que tanto los microbios, como las bacterias, se vuelven resistentes a los medicamentos utilizados para compatirlos, según un reporte de la OMS, cuya sede se ubica en Ginebra, Suiza.

Dicha resistencia es en la actualidad una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo, ya que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su género, edad o el país donde viva.

De acuerdo con la OMS, cada vez es mayor el número de infecciones, cuyo tratamiento se vuelve muy difícil de combatir, debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos, por ejemplo, la neumonía, la tuberculosis, la gonorrea y la salmonelosis.

La resistencia a los antibióticos no sólo prolonga las estancias de un paciente en el hospital, sino que incrementa los costos médicos y aumenta los índices de mortalidad global, refirió el organismo sanitario internacional.

Para hacer frente a este problema, la OMS considera necesario cambiar la forma de prescribir y utilizar los antibióticos, ya que aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos actuales, "la resistencia a los antibióticos seguirá representando una grave amenaza".

"Los cambios de comportamiento también deben incluir medidas destinadas a reducir la propagación de las infecciones, a través de la vacunación, el lavado de las manos, la seguridad de las relaciones sexuales y una buena higiene alimentaria", destacó el organismo.

Para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó a la población a seguir las siguientes recomendaciones: Tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certificado.

Asimismo, no pedir antibióticos si los médicos o profesionales sanitarios consideran que no son necesarios; seguir siempre las instrucciones de los profesionales respecto al uso de éstos y no utilizar los medicamentos que le hayan sobrado a otros pacientes.