OpenAI lanzaría agentes de IA para reemplazar el trabajo humano

OpenAI planea lanzar agentes de IA especializados que podrían llegar a reemplazar el trabajo de un humano, según dio a conocer el medio "The Information".

La publicación señala que la firma liderada por Sam Altman tiene la intención de lanzar varios agentes diseñados con diferentes aplicaciones para lograr completar distintas actividades. Por ejemplo, uno de esos agentes sería un "trabajador del conocimiento de altos ingresos", el cual según la información costará alrededor de 2 mil dólares al mes.

Sin embargo, se espera que haya otros agentes de IA especializados con los que se cobre hasta 20 mil dólares al mes, pues podrían lograr una "investigación de nivel de doctorado".

- ¿Cómo funcionarán los agentes de IA especializados de OpenAI?

Teóricamente, estos agentes tendrán la capacidad de hacer un trabajo impecable y, no solo eso, podrán hacerlo a todas horas sin pausas ni descansos.

Si esta teoría se hace realidad y pueden lograr equiparar su trabajo con el de un humano, para las empresas sería rentable tener a agentes de IA dentro de sus áreas de trabajo.

Por el momento no se sabe qué empresas podrían adquirir un agente IA. Sin embargo, SoftBank se ha convertido en uno de los principales inversores para OpenAI, pues la compañía se ha comprometido con 3 mil millones de dólares en el desarrollo de estos productos en 2025.

A medida que los agentes de IA evolucionan, OpenAI espera que su uso se generalice en varios sectores y más empresas puedan implementar esta tecnología.

Hasta ahora, OpenAI no ha dado una fecha estimada sobre cuándo se lanzarán estos agentes de IA. Pero ya vimos sus primeros pasos para avanzar en esta tecnología con Operator, su agente de IA capaz de hacer reservas y compras por ti.