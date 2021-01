Plataformas digitales se preparan para toma de protesta de Joe Biden

El próximo 20 de enero Joe Biden tomará protesta para convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, luego de las manifestaciones violentas en el Capitolio cuando se anunció su triunfo, las plataformas digitales temen nuevos disturbios y están tomando acciones.

Y es que a través de las redes sociales no solo se difundió información falsa y contenido que alentaba a la violencia por un supuesto fraude electoral en contra de Donald Trump, sino que en muchos casos sirvieron para la organización de las protestas.

Es por ello que ahora las compañías están tomando medidas para trata de evitar posibles disturbios.

Twitter

Para frenar la desinformación y los grupos violentos que apoyan a Donld Trump, Twitter ha depurado más de 70 mil cuentas por difundir teorías de conspiración asociadas con QAnon.

"Dados los eventos violentos en Washington, DC y el mayor riesgo de daño, comenzamos a suspender permanentemente miles de cuentas que se dedicaban principalmente a compartir contenido de QAnon", dijo la empresa y compartió que muchas de las cuentas estaban controladas por un solo usuario.

Por otra parte Twitter señaló que sus acciones "pueden haber resultado en miles de cambios en el conteo de seguidores para algunas personas. Declaración que se produce luego de que varios legisladores republicanos y otros personajes cercanos a Donald Trump se quejaron de la pérdida de miles de seguidores durante el fin de semana pasado.

Además de QAnon, Twitter también dice que tomará medidas enérgicas contra la información errónea sobre las elecciones de 2020, ya que se han utilizado afirmaciones electorales falsas para incitar a la violencia.

Además de suspender cuentas, Twitter señaló que ha aplicado restricciones a otras cuentas que tuitearon o retuitearon "contenido asociado" y que ha reducido la visibilidad de estas cuentas en búsquedas, respuestas y líneas de tiempo, y no las recomendará a otras personas.

Facebook

La compañía decidió prohibir temporalmente, tanto en Facebook como en Instagram, las frases asociadas con los manifestantes que atacaron el edificio del Capitolio, por ejemplo "detener el robo", ello porque descubrió que la frase era usada para organizar eventos contra el resultado de las elecciones presidenciales.

Facebook también mantendrá en vigor una serie de políticas que había establecido antes de las elecciones, incluida la desactivación automática de comentarios en cualquier publicación en páginas de grupos "que comienzan a tener una alta tasa de incitación al odio".

Asimismo seguirá eliminando información de grupos extremistas como QAnon, Proud Boys, Stop the Steal. Y no permitirá usar los hashtags de conspiración electoral incluidos #sharpiegate y #stopthesteal.

Amazon

La empresa ha comenzado el proceso de eliminación de productos relacionados con QAnon de su plataforma de ventas, aunque aceptó que el proceso podría demorar algunos días.



Asimismo dijo que cualquier vendedor que intente evadir los sistemas de verificación de la compañía estará sujeto a diversas acciones, entre ellas una prohibición general de venta en Amazon.

Esta norma se aplica a cualquier libro autoeditado que promocione QAnon o cualquier ropa, carteles, calcomanías u otros productos relacionados con la teoría de conspiración dado que Amazon tiene políticas que prohíben productos que "promuevan, inciten o glorifiquen el odio o la violencia hacia cualquier persona o grupo".

Airbnb

Aunque pareciera que la plataforma de hospedaje no tiene tanto que ver con este tema, la compañía anunció que tomará medidas adicionales para reforzar las protecciones comunitarias para el área metropolitana de Washington antes de la toma de protesta.

Es así que Airbnb está eliminando de su plataforma a las personas asociadas con grupos de odio violentos como supremacistas blancos y neonazis.

Asimismo la empresa declaró: "Cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación o fuentes policiales de los nombres de las personas confirmadas como responsables de la actividad delictiva violenta en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, investigamos si tienen una cuenta en Airbn y de ser así tomamos medidas, que incluyen prohibirles el uso de la plataforma".

Además tomó la decisión de cancelar algunas reservas existentes en lugares alrededor del Capitolio para garantizar que nadie asociado con grupos de odio se cuele en su red.

La compañía también reforzará los requisitos de reserva, con medidas adicionales de verificación de identidad y otros controles de seguridad. Y, como pasos finales se está comunicando con los huéspedes que reservan para informarles que si traen personas asociadas con grupos de odio, podrían enfrentar acciones legales por parte de Airbnb. Mientras que a los anfitriones les piden que si sospechan algo sobre las personas que se quedan en sus propiedades, se comuniquen con la empresa.