Por cuarentena, plataforma reporta récord histórico de 20 millones de usuarios de videojuegos de PC en línea

La principal plataforma de videojuegos en PC, Steam, ha registrado este fin de semana un récord histórico de jugadores en línea, con más de 20 millones conectados en todo el mundo, probablemente debido al incremento de jugadores confinados por la epidemia del coronavirus.



El pico se registró durante la jornada de ayer sobre las 15.30 (hora española) con 20.313.476 jugadores conectados en todo el mundo.



Habitualmente los récords de esta plataforma -la más importante del mundo- está vinculada al lanzamiento de un título relevante, pero este mes no había ninguna programado, por lo que, con toda probabilidad, se debe el gran número de jugadores que se encuentran aislados en casa como medida de contención del coronavirus.



La plataforma de videojuegos, que es muy transparente con los datos usuarios, ya batió en febrero otro récord con 18,8 millones de jugadores, y hasta ahora ese era su máximo pico de jugadores.



El juego más jugado este fin de semana ha sido "Counter-Strike: Global Offensive" ("CS: GO"), que también ha superado por primera vez la barrera del millón de jugadores simultáneos.



Los videojuegos con más jugadores conectados hoy son "CS:GO", "Dota 2", "PUBG" y "Tom Clancy's Rainbow Six Siege".



Italia, el país europeo que más tiempo lleva en cuarentena por el COVID-19, ha visto como el tráfico de internet ha subido más de un 70 por ciento, en gran parte generado por videojuegos multijugador en línea como "Fortnite", según reveló la semana pasada el director de Telecom Italia, Luigi Gubitosi, a Bloomberg.



Este incremento también se ha registrado en España este fin de semana. Según las operadoras españolas de telefonía, el uso de móvil se ha incrementado en un 50 por ciento en voz y en un 25 por ciento en datos.



Por eso, hicieron ayer un llamamiento para que los usuarios prioricen el acceso a internet para teletrabajo o el tele-estudio y desplacen el "streaming" de ocio (series, películas o videojuegos) a horas de menor tráfico para ayudar a mantener la calidad del servicio en esta etapa.



El sector del videojuego, que solo en España facturó en 2018 1.530 millones de euros (1.708 millones de dólares) (un 12,6 % más que en 2017), se ha visto afectada por la epidemia con la cancelación de eventos como el E3, la feria más importante del sector, y las competiciones de eSports de Electronics Arts, como Apex Legends Global Series y FIFA 20 Global Series.



Estudios como RockStar ("Read Dead Redemption" y "Grand Theft Auto") han manado a sus trabajadores a casa como medida de seguridad en todos sus estudios del mundo y videojuegos como "Pokemon Go", en el que prima la movilidad, han modificado su estrategia para poder seguir jugando sin desplazarse.



Entre las medidas adoptadas por los responsables de este videojuego, que en ningún momento aluden a la epidemia, se encuentra una rebaja en una de las herramientas para atraer los Pokemon al lugar en que se encuentra el jugador.