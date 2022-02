Por qué deberías desactivar el 5G en un celular Android

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Esta semana se dio a conocer que América Móvil, dueña de Telcel, comenzará a ofrecer acceso a la red 5G en varias ciudades del país. Muchos están emocionados ante la posibilidad de acceder a una tecnología mucho más rápida que promete mejorar el acceso y rendimiento de las aplicaciones. No obstante, no es buena idea estar conectado a esta red todo el tiempo y a continuación te vamos a explicar la razón.

Aunque los beneficios de las redes de quinta generación parecen ser muchos y son varios los modelos de celulares listos para conectarse, la realidad es que tu dispositivo podría sufrir algunos daños si no tomas tus precauciones.

--La red 5G llegó a México

Lo primero que vale la pena señalar es que América Móvil planea invertir este año 1,800 millones de dólares en infraestructura para que la red 5G llegue a más personas en México, el primer país de América Latina en contar con este servicio.

La ventaja de las redes de quinta generación es que permiten a los usuarios una navegación 20 veces más rápida que la tecnología actual, lo que la convierte en la más veloz, por lo que se espera que sea aprovechada no solo por usuarios finales sino por diversas industrias.

Hasta ahora son alrededor de 40 modelos de celulares los que pueden conectarse a las redes 5G. Smartphones de marcas como Xiaomi, Samsung, Honor, TCL, OnePlus, Nokia, Motorola, Oppo, Huawei y ZTE son compatibles. Vale la pena mencionar que los iPhone no están incluidos en esta primera fase.

Por otra parte, las ciudades en donde estará disponible el servicio son: Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tijuana, Toluca y Torreón.

Finalmente hay que mencionar que la red de quinta generación arrancará sus operaciones el próximo 28 de febrero, y que los primeros planes ofrecidos por Telcel tendrán un costo, en modalidad de renta, de alrededor de 599 pesos.

---¿Por qué no debes conectarte a la red 5G todo el tiempo?

Puede que estés ansioso por ser de los primeros en utilizar la red 5G de Telcel y, gracias a la cobertura anunciada, poder disfrutar de esta tecnología todo el tiempo. Sin embargo, diversos especialistas están advirtiendo sobre los riesgos.

Como ejemplo, en Estados Unidos, dos grandes operadores de telecomunicaciones: Verizon y T-Mobile, han estado pidiendo a sus usuarios que apaguen su acceso a 5G con la intención de que la batería de sus dispositivos no se descargará tan rápido.

Y es que, pese a que los modelos compatibles con estas redes están listos para conectarse, entre otros elementos, gracias a un procesador más eficiente, en todo el mundo los usuarios reportan que conectarse a la tecnología de quinta generación todo el día calienta los equipos y agota la batería.

La razón es que, más allá del hardware, debido a que la infraestructura 5G no es tan amplia como la de las redes anteriores, los celulares tienen que hacer un "esfuerzo" adicional para captar la señal.

Además, a mayor dificultad para encontrar y conectarse a la señal, más consumo de datos por lo que tu cuenta podría elevarse, o simplemente te quedarás sin acceso en menor tiempo, se calcula que los megas pueden consumirse hasta al doble de velocidad que estando en 4G.

Por lo anterior es que la recomendación es que sigas utilizando la red 4G la mayoría del tiempo pues sigue siendo más que suficiente para la mayoría de las tareas que realizamos con nuestros celulares. Y solo activar 5G para actividades más demandantes como el envío y descarga de archivos pesados, o cuando se quieren utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo, por ejemplo, navegar en internet mientras se está en una videollamada.

---¿Cómo desactivar 5G en un celular Android?

Aunque los pasos pueden variar de acuerdo al modelo, para desconectar de la red 5G un dispositivo Android, en la mayoría de los casos los pasos son los siguientes:

Ve al menú de configuración, está representado por un engrane.

Luego selecciona la opción de Red e Internet, también puedes encontrarla como Conexión.

Ingresa a Red móvil y finalmente Tipo de red preferida o Modo de red.

Entonces deberías ver las opciones de red disponibles, tanto 5G como 4G LTE e incluso podrías encontrar las redes 3G y 2G.