Qué alimentos ayudan a deshinchar las rodillas

Las rodillas son una articulación compleja del organismo, está configurada para sostener el peso del cuerpo mientras se corre o camina; esta parte del cuerpo puede comenzar a darnos algún malestar como dolor e hinchazón causado principalmente por el desgaste. Aunque lo más recomendable siempre es acudir con algún especialista, existen algunos alimentos que ayudan a reducir la inflamación.

El jitomate es uno de los ingredientes que más utilizamos en nuestra dieta diaria, pues con ellos podemos preparar desde caldos hasta ensaladas, pero también contienen nutrientes como la vitamina C y el licopeno, que cuenta con propiedades antiinflamatorias, pues de acuerdo con el National Institutes of Health, este compuesto es un antioxidante que puede reducir los compuestos proinflamatorios, por lo que ayudarán a reducir la hinchazón en las rodillas.

Cúrcuma

La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias, gracias a su compuesto llamado curcumina que puede ser útil para el manejo de enfermedades en las articulaciones, según menciona un artículo publicado en el International Journal of Molecular Sciences, en 2012.

Nueces

Las nueces son un alimento rico en ácidos grasos, los cuales reducen el riesgo de padecer problemas cardiovasculares. Además, en un estudio realizado en la Universidad de Pensilvania, se encontró que las personas que agregaron este fruto seco a su dieta presentaron niveles menores de proteína C reactiva, un marcador de inflamación asociado a la artritis.

Té verde

El té verde cuenta con un alto contenido de catequinas, una serie de polifenoles antiinflamatorios que tienen propiedades antiinflamatorias, esto de acuerdo con un estudio publicado en la revista de divulgación científica Journal of Nutritional Biochemestry.

Aguacate

Este popular fruto mexicano también sirve para calmar la hinchazón en las rodillas, pues de acuerdo con un estudio realizado en la Universidad Estatal de Pensilvania, este alimento cuenta con propiedades antiinflamatorias, por lo que podría ayudar a tratar la artritis, la colitis y algunas enfermedades cardiovasculares.