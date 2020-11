¿Qué es la colposcopía y quiénes deben solicitarla?

El Cáncer de Cuello Uterino es un problema de Salud Pública y representa la segunda causa de cáncer más común en México y la tercera causa de muerte en todo el mundo. La problemática se agudiza de manera particular entre las mujeres con desventaja económica, social y cultural y por ende, es mucho más común en países en vías de desarrollo".

Sin embargo una prueba de Papanicolaou, también puede ser llamada citología vaginal, esta implica obtener una muestra de células del cuello uterino y analizarlas para detectar signos tempranos que pueden derivar en cáncer de cuello uterino. Si su citología vaginal mostró la presencia de ciertas células anormales y obtuvo un resultado positivo para Virus de Papiloma Humano (VPH por sus siglas), una colposcopía puede ayudar a confirmar y diagnosticar posibles problemas", aseveró la licenciada en enfermería Rocío González López, Apoyo del Programa de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer en los Servicios de Salud del Estado.

Enfatizó que el VPH, es un virus que puede aumentar su riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer, incluidos cánceres de cuello uterino, vaginal y de vulva.

"La colposcopía es un procedimiento en el que el especialista examina de cerca su cuello uterino, las paredes vaginales, así como la entrada a la vagina, lo que permite identificar lesiones precancerosas con gran precisión. Gracias a este estudio, es posible observar células de forma macroscópica e identificar alteraciones para saber si existe la presencia de lesiones malignas en las zonas que se observan".

Por ello, la principal función de la colposcopía es hallar el tejido lesionado o anormal y en caso de ser necesario tomar una muestra o biopsia para estudiar si dichas alteraciones celulares, son causadas por el VPH o cáncer. Estas lesiones cuando se detectan a tiempo, es posible tratarlas y curarlas, aseveró Rocío González López.

Refirió que la colposcopía es un procedimiento ambulatorio, lo que permite al paciente el retorno a su hogar pocas horas después de realizada la cirugía, inclusive se puede realizar en el consultorio médico y no tiene efectos secundarios directos. No obstante, aclaró que: si se practica una biopsia durante una colposcopia, podría aparecer flujo vaginal oscuro durante unos días. Esto proviene de la solución que usan los médicos para reducir el sangrado que se puede producir con una biopsia, por lo que puede ser normal que también puedan presentar sangrado, cólicos o dolor. Pero si estos u otros síntomas empeoran o no desaparecen, acuda a la unidad de salud para ser valorada, advirtió.

Finalmente la enfermera Rocío González López, Apoyo del Programa de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer de los Servicios de Salud del Estado invitó a la población femenina a su autocuidado:

"Si tienes entre 25 a 64 años de edad, acude a la unidad de salud más cercana, solicita la prueba para detectar Cáncer de Cuello Uterino, es tu derecho y exige tu resultado. Todas las pruebas para la detección de cáncer de cuello uterino son gratuitas", aseveró la funcionaria.