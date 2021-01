¿Qué es la "Enfermedad X"?

En medio de la pandemia del coronavirus ha resurgido el debate sobre una "Enfermedad X" que significaría un gran peligro para la humanidad; no obstante, cabe recordar que se trata de un término que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a usar desde 2018.

Este concepto se incorporó en la parte inferior de una lista de enfermedades de la organización, luego que sus esfuerzos deberían enfocarse en ellas debido a que tenían un potencial para dar lugar a una grave epidemia.

Bernadette Murgue, responsable del proyecto Blueprint de Investigación y Desarrollo de la OMS, dijo enfáticamente en marzo de 2018 que no existe afuera en el mundo un malestar llamado "Enfermedad X", sino es un recordatorio de lo que deben tomar en cuenta.

La lista se trata de una manera en la que tanto la OMS como sus socios trazan una forma de priorizar sus esfuerzos, sobre todo ante enfermedades que carecen de contramedidas médicas, tales como medicamentos o vacunas.

La experta que coordinó programas de investigación y de respuesta rápida durante las epidemias de H1N1, Chikunguya y Ébola afirmó que las enfermedades enlistadas existían, excepto la "Enfermedad X" luego que funciona como un concepto.

"La 'Enfermedad X' es un concepto, digamos es un marcador de posición, para estar seguros que si una nueva enfermedad, una enfermedad completamente nueva, o una enfermedad que conocemos pero aún no tan bien, surge de repente y es más severa o se extiende por todas partes, tendremos un espacio para poner la enfermedad y saber que tenemos que poner nuestros esfuerzos", comentó Murgue.

Luego de lo antes mencionado, la experta sentención que la idea de este concepto es "un recordatorio para recordar lo desconocido".

Tras el Covid-19, ¿pandemia de la "enfermedad X"?

El médico Kenneth V. Iserson publicó en junio de 2020 un artículo titulado "La próxima pandemia: prepárense para la 'Enfermedad X'", con lo cual se recuperó el manejo del concepto y se alertó a la población.

En su trabajo, replicado por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés), el experto mencionó que con el tiempo la pandemia del Covid-19, que ha cobrado más de 1.8 millones de vidas alrededor del mundo, quedaría en la memoria de la gente.

publicación recordó que a lo largo del siglo XX ocurrieron diversas enfermedades, como las olas de gripe española, el MERS y el SARS, así como el virus del Ébola, mismas que potenciaron el miedo en los encargados del monitoreo de la salud mundial.

Luego de esto fue que la OMS encargó la realización de una lista de enfermedades infecciosas cuya atención era prioritaria, inventario que además se iría actualizando.

"La 'Enfermedad X' del año pasado ahora tiene un nombre, Covid-19. La próxima entidad desconocida y sin nombre puede que ya esté al acecho", concluyó el experto.

Ante esto cabe recordar que ante el avance de la población se han tenido que intervenir diversos ecosistemas, exponiendo a las personas a diversas enfermedades desconocidas.

En un documento elaborado por la Plataforma sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema (IPBES) se calculó que en la naturaleza existen 1.7 millones de virus desconocidos para la ciencia, de los que entre 540 mil y 850 mil tienen potencial de saltar a los seres humanos e infectar a la población.

Los expertos han advertido que las actividades humanas que producen el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son las que generan el riesgo de pandemia.