¿Qué es Parler, el "Twitter" conservador de Estados Unidos?

Parler es una nueva red social, considerada como un refugio para los conservadores estadounidenses. Después de que otras redes sociales como Twitter y Facebook reforzaron sus medidas contra el discurso de odio, violencia y las llamadas "fake news", muchos usuarios decidieron unirse a la nueva plataforma, ya que esta promete:

1. Libertad de expresión?2. Algoritmos imparciales?3. No vender o compartir tu información?4. Ser una comunidad de gente real con un mensaje real

Hasta el momento, el sitio tiene alrededor de 1.5 millones de usuarios.

¿Cómo funciona Parler?

Para unirte a Parler, debes crear una cuenta y proporcionar tu correo electrónico y número de teléfono. Una vez que verificas tu número de teléfono, puedes acceder a la plataforma y comenzar a interactuar con otros.

El display es muy similar a Twitter, ya que puedes seguir a otros usuarios, crear publicaciones y compartir artículos y videos. Las publicaciones son llamadas "parleys" y pueden contener hasta mil caracteres. Otros usuarios pueden comentar tus publicaciones y también puedes buscar hashtags, compartir publicaciones e indicar que te gusta alguna publicación. Igual que en Twitter, también puedes intercambiar mensajes privados con otros usuarios.

Medios estadounidenses reportan que Parler fue creado por John Matze y Jared Thomson en 2018, quienes dijeron estar hartos "de la falta de transparencia en la industria de la tecnología, la supresión ideológica y el abuso de la privacidad".

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Parler tiene entre 11 y 50 empleados y sus oficinas están ubicadas en Henderson, Nevada.

Aunque la nueva plataforma no se define como una red social exclusiva para conservadores, la mayoría de sus usuarios son Republicanos, conservadores y seguidores de Donald Trump. Algunos de sus miembros más conocidos son: El equipo de campaña de Trump, Ron Paul, Devin Nunes, Candace Owens, Alex Jones, así como varios medios conservadores.

¿Por qué Parler está ganando adeptos?

Después de que Twitter y Facebook removieran o censuraran algunas de las publicaciones hechas por Donald Trump por incitar a la violencia o esparcir "fake news", muchos conservadores acusaron a estas plataformas de estar en contra de los Republicanos y conservadores, sostienen que tanto Twitter como Facebook están censurando su libertad de expresión y por eso decidieron unirse a Parler, en donde las reglas son más laxas. No obstante, cuando accedes al sitio web, es evidente que la mayoría de los usuarios son conservadores, quienes suelen compartir noticias de sitios cuestionables.

Además, Parler tiene mucho menos reglas que Twitter y Facebook y no alerta a los usuarios sobre posibles fake news, aunque el sitio si tiene reglas contra el spam, terrorismo, publicidad no solicitada, pornografía, amenazas, extorsión y contenido que glorifique la violencia contra los animales.