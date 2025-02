¿Qué hacer cuando no funciona el micrófono del celular?

El micrófono es uno de los elementos más útiles de los celulares. Muchas aplicaciones te piden el acceso a esta herramienta para hacer llamadas, mandar notas de voz, para que el teclado escriba por dictado, etcétera.

¿Te ha pasado que de pronto no reconoce lo que le dices o no capta los sonidos? Solucionar el problema es más sencillo de lo que crees y aquí te decimos cómo.

-¿Qué hacer si no funciona el micrófono del celular?

Ante este problema, hay varias soluciones que puedes emplear, sobre todo si el uso del micrófono te es indispensable para aplicaciones como WhatsApp e incluso las mismas llamadas.

-Revisa las actualizaciones pendientes

Como primer medida, Samsung recomiendan verificar que el dispositivo tenga la última actualización de software.

Para verificar el dato en Android: accede a "Configuración", desliza abajo y encuentra el apartado "Sistema", luego presiona "Avanzado" y encontrarás "Actualizaciones del sistema". Aquí deberás si tu celular tiene actualizaciones pendientes.

Para verificar el dato en iOS: entra a "Configuración", después de a "General", entra en "Actualización de software" y ahí aparecerá si tu celular necesita ser actualizado o no.

-Limpia los puertos del micrófono

Verifica que el micrófono de tu celular esté limpio; puedes ubicar el o los puertos en la parte inferior del dispositivo. Verifica que ningún objeto esté bloqueando los orificios, incluyendo fundas y micas.

-Reinicia el celular

La tercera solución, y la más sencilla, es reiniciar tu dispositivo o dejarlo unos minutos apagado y después encenderlo.

-Verifica los permisos para acceder al micrófono

Revisa si alguna de las app que requieren el micrófono tiene una falla o si no tiene los permisos para utilizarlo. Es probable que por ese motivo no ejecute todas las funciones.

¿Cómo verificarlo? Accede a "Configuración" y busca el apartado de apps; en seguida, se mostrará una lista con las que utilizan el micrófono y si autorizaste o no el permiso.

En caso de que ninguna de las soluciones anteriores sea de ayuda, te recomendamos contactar a soporte técnico para que un profesional inspecciones fallas mayores en el hardware y software.

¿Cómo limpiar el micrófono del celular sin dañarlo?

Recuerda que para limpiar el micrófono del celular no es necesario introducir objetos metálicos, palillos ni sustancias líquidas. De lo contrario, podrías dañar este componente.

En su lugar, te recomendamos utilizar una perilla nasal. Por medio de movimiento manuales, dicho artefacto expulsa aire para eliminar las partículas, restos de comida, pelusas, etcétera que pudieran quedar atrapadas en el orificio del micrófono.

También te sugerimos aplicar el hack de la cinta adhesiva. Con un trozo pequeño, toca los puertos y orificios que se encuentran en los bordes del celular para remover la suciedad.