Qué objetos pueden afectar la calidad del WiFi

Todos hemos batallado con un módem, reiniciándolo una y otra vez con la esperanza de que la señal de internet se restablezca y funcione correctamente. Sin embargo, en ocasiones, los problemas con el wifi no se deben a una falla de nuestro equipo o de nuestro proveedor de red, sino que el causante podría ser un dispositivo que tienes en casa el cual está obstaculizando la conexión.

Cómo funcionan las señales de WiFi

Las redes WiFi funcionan mediante dos tipos de frecuencias, mismas que representan la velocidad en la que se transmiten y reciben los datos intercambiados entre los dispositivos conectados a una red inalámbrica, de acuerdo con el portal de soporte de Google.

Generalmente, las redes de internet para uso residencial funcionan dentro de un espectro radioeléctrico de los 2.4 gigahercios. Por lo tanto, cualquier aparato que utilice un tipo de espectro similar puede interferir con la señal; la intensidad de esta interferencia depende del tipo de dispositivo y su cercanía.

Ahora que tienes una idea de cómo funciona este intercambio de datos, en Techbit te decimos qué objetos podrían afectar la señal de tu WiFi.

Superficies metálicas y espejos

Si tienes tu dispositivo WiFi cerca de un espejo o muebles de cristal, como mesas o vitrinas, es posible que la señal de internet esté siendo rebotada por estos materiales. Según el portal de soporte técnico de Apple, esto se debe a que las superficies critalinas actúan como un tipo de "escudo", por lo que podría disminuir la velocidad de la red o hacer que, en algunos casos, sea imposible conectar dispositivos.

Electrodomésticos y hornos de microondas

Información del portal especializado Acrylic WiFi indica que algunos electrodomésticos, y especialmente los hornos de microondas, hacen uso de ondas electromagnéticas inalámbricas que funcionan con una frecuencia similar a la que emplea tradicionalmente el WiFi de 2.4 GHz; así que esto podría ser el motivo de que tu conexión a internet no funcione correctamente, sobre todo si tienes el módem situado cerca de este aparato de cocina.

La solución más inmediata para este problema sería desconectar el horno o los dispositivos mientras estén en reposo.

Lavadoras, refrigeradores y radiadores

Otros electrodomésticos además del microondas también podrían estar causando problemas con tu conexión a internet. Uno de los motivos más comunes es que aparatos como lavadoras, refrigeradores o algunos modelos de aire acondicionado tienen tuberías por los que pasa agua y, a su vez, retienen energía u ondas inalámbricas que interfieren con la calidad de la conexión.

Esto no quiere decir que si tienes el módem cerca de la cocina o del cuarto de lavado la señal vaya a dejar de funcionar por completo, pero sí podría disminuir su potencia.

Dispositivos con bluetooth

Para evitar interferencia puedes desactivar el bluetooth de tus aparatos mientras no lo utilizas, recomienda Huawei. Este es el caso de teléfonos inalámbricos, audífonos, teclados, mouses, impresoras y bocinas, ya que pueden interferir con la señal de tu WiFi.

Cómo optimizar la intensidad de tu WiFi

En su página web Telmex puso a disposición de sus clientes algunas recomendaciones para mejorar la calidad de la señal de internet, entre las que se encuentran:

1. Coloca el módem a metro y medio del suelo.

2. Mantenlo encendido todo el tiempo.

3. Personaliza el nombre y la contraseña constantemente.

Conocer y detectar cuáles son las posibles causas de interferencia de tu conexión WiFi te permitirá encontrar soluciones para por fin olvidarte de las molestias que implica una mala calidad de internet.