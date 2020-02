¿Qué significa capicúa?

En redes sociales, como Twitter, ha comenzado a circular el término capicúa y el hashtag #PalindromeDay con motivo del 2 de febrero. Estos términos no tienen nada que ver con el domingo de Super bowl, sino con los números de la fecha en sí: 02/02/2020.

La cifra ha despertado curiosidad porque es posible leerla ya sea de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Justo eso significa la palabra capicúa, un número que permanece igual sin importar la dirección con la que se lea.

El término proviene del catalán "cap" y "cua" que significan cabeza y cola, respectivamente.

No es la primera vez que este fenómeno numérico ocurre. Por ejemplo, el año pasado sucedió durante toda una semana, del 10 al 19 de septiembre de 2019.

Aunque depende de la forma en que se escriben las fechas según el país. En el caso de Estados Unidos, donde se escribe primero el mes, luego el día y al último el año, la semana del 12 al 19 de abril de 2014 también fue semana capicúa.

Palíndromo no es lo mismo que capicúa

Aunque este día en redes se maneja con el hashtag #PalindromeDay, no quiere decir que sea correcto. Debe tenerse en cuenta que la forma correcta de denominarlo es capicúa, por tratarse de números, mientras que un palíndromo aplica para palabras y frases, como el famoso ejemplo de "Anita lava la tina" o "sometamos o matemos".

La palabra palíndromo viene del griego "palin dromein", que significa volver a ir hacia atrás.