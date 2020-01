¿Qué significa la palabra coronavirus?

En los últimos días una la detección de un brote de coronavirus ha encendido las señales de alerta en distintos países. La preocupación ha surgido porque se trata de la aparición de una nueva cepa que no se había visto antes en humanos.

La primera vez que se empleó el término coronavirus fue en 1968 cuando un grupo de virólogos publicaron un pequeño artículo en la revista "Nature". En dicho informe señalaban que el virus de la bronquitis infecciosa aviar tenía un aspecto microscópico que era parecido al de los mixovirus, aunque era distinto debido a sus características que hacían recordar a la corona solar.

El diccionario Merriam-Webster arroja que coronavirus tiene su étimo en dos palabras latinas: corona, que se refiere a una corona o guirnalda, y virus, es decir ponzoña, veneno o fetidez. De esta forma al crearse el nuevo concepto significa: virus con apariencia de corona.

La publicación fundada en 1828 sostiene en su definición que cualquier integrante de la familia de los coronaviridae se refiere a una partícula viral con un genoma de ARN con una estructura como la arriba mencionada.

Por lo general este tipo de ponzoña afecta a aves, pero también pueden resultar afectadas cualquier mamífero, incluidos los seres humanos. Además este tipo de ponzoña son los causantes del Síndrome respiratorio agudo y grave (SARS) y Síndrome respiratorio de oriente medio (MERS).

El debate sobre las consecuencias por la nueva cepa de coronavirus ha provocado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) postergue hasta el jueves la decisión de declarar o no emergencia internacional el brote.

Hasta el momento no ha habido un consenso, por lo que se tendrán que reunir para debatir sobre la posibilidad de crear una alerta mundial.

Pese a la división de opiniones, los miembros de la OMS siguen trabajando en el foco de los casos del coronavirus para seguir investigando detalles sobre la enfermedad.